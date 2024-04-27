Харківська ОВА спростувала фейк про евакуацію влади та військових з облцентру

Про це повідомила пресслужба адміністрації.

"Опублікована в соціальних мережах інформація щодо евакуації з Харкова владних установ, родин військових та інших - не відповідає дійсності. Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях", - йдеться у дописі.

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Там назвали подібні повідомлення підіграванням ворожій ІПСО і є маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.

"Відкритим залишається питання, у чиїх інтересах поширюються такого роду заяви. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосили в ОВА.