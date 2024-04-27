Харківська ОВА спростувала фейк про евакуацію влади та військових з облцентру
Харківська обласна військова адміністрація спростувала фейки росіян про евакуацію владних установ та сімей військових із Харкова
Про це повідомила пресслужба адміністрації.
"Опублікована в соціальних мережах інформація щодо евакуації з Харкова владних установ, родин військових та інших - не відповідає дійсності. Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях", - йдеться у дописі.
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Там назвали подібні повідомлення підіграванням ворожій ІПСО і є маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.
"Відкритим залишається питання, у чиїх інтересах поширюються такого роду заяви. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосили в ОВА.
- За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
- Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
- 1 квітня міський голова Ігорн Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації
- 3 квітня речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що фейки росіян про "наступ на Харків" є інформаційно-психологічною операцією, ЗСУ не фіксують формування ударних груп ворога.
- Проросійські користувачі соцмережі X (Twitter) поширюють фейк, що для ЗСУ харків'яни - це живий щит, який гальмує ЗС РФ у масштабному наступі, і у Києві це розуміють
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