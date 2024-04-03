Голова Харківської ОВА пояснив, чим спричинені фейки про "оточення" обласного центру

Про це він розповів у Telegram.

Очільник області заявив, що це не більше, ніж намагання ворога посіяти паніку.

"Я особисто це не фіксую, оскільки це вже масовано було, і це вже іде фактично періодами із 22 року ми чітко розуміли, ті дати, які ставили собі за мету росіяни, спочатку відбити території, які були деокуповані, оточити Харків, захопити Харків тощо. Це все ІПСО, ми це розуміємо, лише комунікуємо для наших людей, що для цього підстав і наявних ресурсів у ворога наразі немає", - розповів він.

Олег Синєгубов запевнив, що ситуацію довкола області контроллюють.

"Ну і фактично, дійсно, ми повністю контролюємо ту ситуацію, яка відбувається наразі на ворожій території по нашому напрямку на півночі, на північно-східному, на східному напрямку, тому наразі таких підстав для цивільних людей реагувати на такі заяви немає", - наголосив Синєгубов.