"Влада намагається запобігти масовому відтоку громадян і бізнесу з Харкова": новий вкид росіян
Проросійські користувачі соцмережі X (Twitter) поширюють фейк, що для ЗСУ харків'яни - це живий щит, який гальмує ЗС РФ у масштабному наступі, і у Києві це розуміють
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.
"Поширені вкиди - це продовження кампанії з нагнітання істерії в місті, яка є частиною інформаційного супроводу російських ракетних ударів і спрямована на посилення їхнього ефекту з інформаційними методами", - йдеться в повідомленні.
Ключові наративи, які використовує ворог: звинувачення ЗСУ у нібито використанні цивільних як "живого щита", вкиди про "масову втечу" мешканців чи евакуацію органів влади, а також залякування насильницькою мобілізацією.
Російська ІПСО щодо Харкова має на меті калька цілей:
- деморалізація населення міста, створення ілюзії гуманітарної катастрофи;
- масова втеча та "приреченість" (для підсилення наративу про "неспроможну державу" і безперспективність спротиву);
- тиск на політичне керівництво України та військових, підштовхування до емоційних рішень, які можуть нашкодити обороні.
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- 3 квітня речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що фейки росіян про "наступ на Харків" є інформаційно-психологічною операцією, ЗСУ не фіксують формування ударних груп ворога.
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