"Влада намагається запобігти масовому відтоку громадян і бізнесу з Харкова": новий вкид росіян

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

"Поширені вкиди - це продовження кампанії з нагнітання істерії в місті, яка є частиною інформаційного супроводу російських ракетних ударів і спрямована на посилення їхнього ефекту з інформаційними методами", - йдеться в повідомленні.

Ключові наративи, які використовує ворог: звинувачення ЗСУ у нібито використанні цивільних як "живого щита", вкиди про "масову втечу" мешканців чи евакуацію органів влади, а також залякування насильницькою мобілізацією.

Російська ІПСО щодо Харкова має на меті калька цілей:

деморалізація населення міста, створення ілюзії гуманітарної катастрофи;

масова втеча та "приреченість" (для підсилення наративу про "неспроможну державу" і безперспективність спротиву);

тиск на політичне керівництво України та військових, підштовхування до емоційних рішень, які можуть нашкодити обороні.

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