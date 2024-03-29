Російське псевдоліберальне видання "Медуза" оприлюднило нове ІПСО. Мовляв, після невдалого контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України й готовий йти до переможного кінця – хоч до Києва". Але українська столиця — міцний-преміцний горішок, тому російський диктатор буцімто хоче взяти ще кілька міст, зокрема, Харків і поступово згортати СВО.

Подібні статті зазвичай виникають у моменти, коли треба посіяти максимальну зневіру в голови наших громадян. А ще напередодні виборів у багатьох країнах Заходу розказати, що Харків — то переважно російськомовне місто. І тому там начебто чекають Росію. Було у нас місто-мільйонник і випадково попливло в бухту "русского міра".

Вкиди на шпальти ліберальних російських ЗМІ мають викликати у харківʼян почуття покинутості, що їх ніхто не захищає, жодна душа не прийде на допомогу і Харківщина може стати розмінною монетою нинішньої війни. Тому варто пакувати валізи й тікати в бік західних кордонів — стати додатковим мільйоном соціального навантаження на федеральні землі Німеччини. Це план Росії — зробити українця, постраждалого від війни, максимально ненависним в Європі.

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Тим паче ще свіжі в памʼяті перли харківського депутата-мажоритарника від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка, який у серпні 2023 року в телефонній розмові з Мустафою Найємом розповідав, що не вірить, що Харків вистоїть, бо в Росії є "ядерна тріада".

"Це сила, я багато читаю, нас разметуть, Іран і Китай їм зброю дає. Навіщо нам ці луганські та донецькі та Крим? Треба домовлятися", – йдеться у заявах "слуги", обраного харківʼянами на окрузі 170.

Але повернімось до здорового глузду. Для того аби взяти Бахмут — російським силам довелось багато місяців поспіль стягувати десантуру і ПВК "Вагнер". Потрощена десятирічною війною Авдіївка трималась два роки. І була окупована лише тоді, коли її почали нещадно закидати КАБами. За оцінками військових фахівців, аби взяти руїни Авдіївки росіяни витратили 50 тисяч людей.

Будь-які бої в міській забудові стають для армії РФ пеклом і можна лише уявити, скільки росіян треба буде Путіну, аби взяти місто-мільйонник Харків.

Тому найкраще, що можуть зробити українці саме зараз — видалити зі своїх закладок видання "Медуза". Це врятує мізки від психологічних операцій, а ще — точно стане гарним кроком для боротьби з панікою.

Російська влада прагне зламати дух українського народу і посіяти глибоку зневіру. Аби взяти нас у стані стресу та шоку і потягти на невигідні перемовини, де Україні обовʼязково захочуть навʼязати й кастрацію ЗСУ, і привілеї для російської мови, і відмову від євроінтеграції.

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Кошмаринг Харкова авіабомбами та ракетами різної дальності — це сумне і жалюгідне майбутнє міста, яке дуже близько до кордону із РФ.

Але тут хочеться опертись на оцінки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. По-перше, він харківʼянин, тому йому не має сенсу брехати. А також варто нагадати, що він був однією із ключових осіб у звільненні Харківщини влітку 2022 року.

Сирський запевняє, що ЗСУ не ігнорують будь-якої інформації про підготовку окупантів до наступу та вживають усіх заходів для реагування. Що на Харківщині справді проводиться великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій та позицій, встановлюється комплексна система загороджень, планується застосування військ у разі наступу. Програма укріплень фінансується за кошти громад.

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Але, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення", – сказав Сирський в інтервʼю "Укрінформу".

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Наостанок хочеться спростувати ще одну тезу із "Медузи". Мовляв, щойно Росія візьме Харків — можна завершувати СВО. І то нічого, що не Київ, Харків, мовляв, теж серйозний трофей.

Путін давно корчить із себе історика і надихається кривавими практиками більшовизму. У хворій уяві Кремля та їхньої пропаганди — було б добре знову захопити Харків, зробити його столицею УРСР, приєднати окупований шматок України до нового СРСР. А далі просто чекати, коли можна з окупованого Харкова брати Київ.

Росія постійно бере натхнення в радянському періоді — і це яскравий маркер, що у неї немає образу майбутнього та й ідей, які справді могли б згодитися у технологічну еру.

Радянський період для пересічного росіянина справді був золотим часом — на тебе працював ресурс низки поневолених народів. Ти нарешті дізнався смак мʼяса та отримав житло. Однак для українців то була епоха рабства і перетоплення на покірну радянську людину.

Сучасні — а саме активні — харківʼяни точно не хочуть Росії знову. Тому місто не буде окуповане, хоча і лататиме повоєнні рани довго.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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