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OPINION

Війна дронами. Прямі збитки Росії від атак на НПЗ сягнули півтора мільярда доларів

Юрій Бутусов
29 березня, 2024 п'ятниця
08:03
Погляд Юрій Бутусов

Стратегічна операція проти російської нафтової промисловості — успіх тактики, озброєння та управління

За два місяці, з 24 січня по 25 березня 2024 року, українські сили оборони вперше провели масштабну операцію з ураження стратегічної галузі російської економіки — нафтопереробних заводів. Російська ППО чинила відчайдушний спротив, але завдяки якісному плануванню, координації та високій якості дронів українського виробництва наші воїни уразили 10 нафтопереробних заводів, 1 завод скраплення та перероблення газу, 1 районну електростанцію.

Раніше Росія під час війни зазнала тільки одного стратегічного удару по своїй економіці — невідомі у 2022-му підірвали газопроводи Північний потік, з допомогою яких Росія шантажувала Європу та отримувала надприбутки від ЄС.

Але удари українських дронів відкривають нові великі можливості для ведення економічної війни проти РФ, ураження російської інфраструктури та промисловості у набагато більших обсягах.

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Були виведені з ладу частково або повністю зупинені:

  • Туапсинський НПЗ
  • Ніжегородський НПЗ
  • Рязанський НПЗ
  • Новокуйбишевський НПЗ
  • Сизранський НПЗ
  • Слов'янський НПЗ
  • Ільський НПЗ
  • Волгоградський НПЗ
  • Новошахтинський НПЗ
  • Куйбишевський НПЗ
  • Усь-Лузький СПГЗ
  • Новочеркаська ГРЕС (трансформаторні підстанції).

Для високоточних ударів були обрані найвразливіші місця НПЗ — ректифікаційні колони.

Прямий збиток від знищення цінного обладнання українські фахівці оцінюють близько 1,5 млрд доларів. Непрямі збитки — падіння потужностей нафтової промисловості РФ оцінюється в понад 70 млн тонн на рік, що становить понад 25% усіх потужностей РФ. Це призвело до:

  • підняття цін у РФ на бензин до 50%
  • закриття експорту бензину з РФ (збитки для бюджету за пів року 2 млрд доларів США плюс недоотримання 4 млрд доларів нафтовими компаніями)
  • скорочення видобутку на 500 тис. барелів на добу (збитки по року можуть становити до 12 млрд доларів)
  • значного скорочення постачання пального в ЗС РФ на території України.

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Нова тактика та озброєння

Така висока ефективність стала можливою завдяки чіткому формулюванню завдання верховним головнокомандувачем В. Зеленським (так, як би не дивно звучало, але вперше під час війни варто зазначити адекватність та відповідальність у діях очільника Ставки) та поєднанню кількох структур Сил оборони та виробника дронів.

Вперше у ході війни різні структури влади зорганізувалися, було забезпечено фінансування партії далекобійних дронів, план застосування, координації одразу кількох структур сил оборони. Безпрецедентна подія.

Вперше були виділені кошти державного бюджету на фінансування виробництва ударного безпілотника "Лють" - українського аналога іранських "Шахедів".

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"Лють" була розроблена ще рік тому, у 2023-му, ініціативно, без державного замовлення, але тривалий час уваги до цього проєкту та належного фінансування не було. Але з січня 2024-го почалось фінансування і серійне виробництво. Дрони "Лють" з бойовою частиною у 50 кг показали свою високу бойову ефективність та надійність, стійкість до усіх засобів РЕБ ЗС РФ, велику дальність. Куйбишевський НПЗ був уражений на відстані 900 км, причому це дальність по прямій, а дрони по прямій не запускають, тобто реальна дальність значно вища.

Атаки стали ефективними, тому що вперше в ході війни СБУ, ГУР МО, ЗСУ діяли узгоджено та скоординовано під час як планування операції, так і проведення розвідки, підготовки дронів, операторів, визначення тактики та порядку дій.

Вперше було визначено єдиний координаційний центр управління — і це центр Безпілотних сил ЗСУ, які тільки-но створені, але вже дають перші результати.

Важливо зазначити роль "Армії дронів" та Мінцифри у реалізації програми.

Усіх учасників і керівників операції вітаю та бажаю наростити масштаби ударів по РФ у десятки разів. І за руйнування української економіки ворог має відповідати. Санкції США та ЄС за два роки не змогли скоротити вартість російського експорту, а ось українські дрони скоротили російський експорт за два місяці. І все це зроблено за мізерні кошти невеличкою кількістю дронів.

Ця успішна операція нашої держави могла б стати прикладом дій і в інших напрямах ведення війни.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
зброя
СБУ
нафта
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
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