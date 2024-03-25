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OPINION

Російські НПЗ – законна ціль атаки українських дронів

Олексій Голобуцький
25 березня, 2024 понедiлок
10:00
Погляд Олексій Голобуцький

Ранкові новини про удари дронів СБУ по російських НПЗ стали фактично щоденними. Служба системно нарощує їх кількість. Яка мета та наслідки цих ударів?

Останні дні принесли ворогу нові прильоти. Дрони відпрацювали по трьох нафтопереробним заводам "Роснєфті" в Самарській області. Мова йде про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всього нафтоперероблення РФ.Відтак атакували Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.Удар знову був успішний — зафіксовано велику пожежу.

Констатуємо, що СБУ системно знищує російські НПЗ, а ворог втрачає мільярди доларів: за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії.

Які ж наслідки відчув ворог? По-перше, Росія змушена була повністю заборонити експорт бензину, бо вже відчуває його нестачу на внутрішньому ринку, де рекордно виросли ціни. Треба відзначити, що заводи не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але і є ключовим джерелом доходів країни-бензоколонки.

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Гроші від нафтогазових доходів РФ направляє на війну та вбивство українців, тому НПЗ – законна ціль атаки.

По-друге, СБУ не випадково нарощує інтенсивність ударів по НПЗ саме перед посівною, адже попит на паливо-мастильні матеріали в цей період є найбільшим. Частково зірвана посівна зменшить ще один важливий експортний товар ворога  — продовольство. РФ поставляє його за кордон, при цьому намагаючись знищити (в тому числі фізично) конкурентів на цьому ринку з України.

Крім того, очевидно проходить ретельне планування операції: перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки та збору інформації.

Дуже точно вибрана ціль на самих НПЗ — ректифікаційні колони. Влучання туди зупиняє роботу всього НПЗ і для ремонту його потрібне західне обладнання та технології, які зараз офіційно неможливо ввести у РФ через санкції. Мова йде про складне і масивне обладнання, кількість виробників якого вкрай обмежена, що ускладнить обхід санкцій. Ймовірно, знадобляться місяці для відновлення заводів.

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Бачу по звітах росіян, як підлеглі Шойгу постійно розповідають "про збиття всіх українських дронів". Мовляв, "на заводи падають уламки, які викликають пожежі". Однак, на відео самих росіян у мережі видно, як точно відпрацьовують дрони. Очевидно, що ворог не може захистити свої об’єкти — ресурси їх ППО теж обмежені. Прикрити НПЗ можна лише знявши ППО з фронту, бо перекидати його з Москви та Пітера Кремль точно не буде.

Можемо однозначно сказати, що РФ вже на цьому етапі операції відчула цілий комплекс наслідків від ударів дронів СБУ. Збитки бюджету, ріст цін на внутрішньому ринку, проблеми з паливом перед посівною і т.д. Втім, цікаво буде оцінити наслідки через деякий час, при збереженні або зростанні кількості ударів. Як буде працювати бензоколонка, маючи проблеми з основним товаром?

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
СБУ
зерно
нафта
експорт зерна
Війна з Росією
безпілотник
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