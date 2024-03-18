Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Там, де не діють санкції проти Росії, працюють дрони
OPINION

Там, де не діють санкції проти Росії, працюють дрони

Анатолій Амелін
18 березня, 2024 понедiлок
08:07
Погляд Анатолій Амелін

Ембарго на російську нафту — основний інструмент зупинки війни (через дефіцит ресурсів для її ведення). Саме це з початку війни казали всі експерти

У 2021 році частка нафтогазових доходів у російському федеральному бюджеті склала 34,5% (!)

  • Дохід Росії від експорту нафти склав $110,1 млрд, що становило 22,3% сукупних експортних доходів РФ.
  • Дохід від експорту нафтопродуктів - $70 млрд.

Нафта – головне джерело фінансування агресії проти України та інших країн.

У переліку санкцій Україна закликала запровадити ембарго на імпорт у Росії нафти.

... Максимум на що погодилися партнери, – запровадити стелю цін на нафту – $60

Але ця "стеля" так і не створила проблем Росії, вона його активно оминала:

  • змішуючи свою нафту з іншими сортами;
  • поставляючи нафту на експорт через ланцюжок посередників.

На цьому етапі активно використовувався "тіньовий флот"

Bloomberg нарахував зростання кількості суден тіньового флоту (який обслуговують санкційні країни) до 900 одиниць.

Загалом, "Якщо гора не йде до Магомета, Магомет йде до гори", або якщо світ не здатний запровадити ембарго, його запроваджують українські спецслужби.

Читайте також: Чи стала СБУ ідеальною?

Лише за останні дні 12% російських нафтопереробних потужностей було пошкоджено українськими БПЛА.

Короткий перелік "санкційних" підприємств:

  • 05.12.2023 - Феодосійський нафтовий термінал (проєктна потужність термінала - до 4 млн тонн на рік);
  • 9.01.2024 - нафтобаза у м. Орел (Роснефть);
  • 19.01.2024 - нафтобаза у Клинцях, Брянська область;
  • 19.01.2024 - завод "Славнафта-ЯНОС" в Ярославлі (потужність - 15 млн тонн нафти на рік);
  • 21.01.2024 - паливний комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області (комплекс отримує газовий конденсат для перероблення близько 7 мільйонів тонн на рік для подальшого виробництва нафтопродуктів);
  • 24.01.2024 - морський термінал Туапсинського нафтопереробного заводу — належить Роснафті (потужність 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис. барелів на добу);
  • 03.02.2024 - Волгоградський нафтопереробний завод "Лукойла" (завод переробляє близько 14,8 млн т нафти на рік і є одним із найбільших у Росії);
  • 05.02.2024 - НПЗ "Славнафта-ЯНОС" (може переробляти близько 15 млн т нафти на рік);

Читайте також: Росія палає, а Кремль залишається у логіці так званої спецоперації. Колонка Віталія Портникова

  • 03.03.2024 - морський нафтовий термінал у Феодосії;
  • 03.03.2024 - нафтопровід у Феодосії;
  • 04.03.2024 - Петербурзький нафтовий термінал (без критичних ушкоджень) - пропускна спроможність - 12,5 млн т на рік;
  • 12.03.2024 - нафтобазуав м. Орел (Роснефть) - пошкоджено резервуар об'ємом 2000 кубометрів з бензином;
  • 12.03.2024 - нафтобаза Кстово "Лукойл";
  • 12.03.2024 - нафтопереробний завод "Лукойл" НОРСІ (НОРСІ переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в Росії);
  • 13.03.2023 - Рязанський НПЗ "Роснефти" (потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Він забезпечує паливом області навколо російської столиці);
  • 13.03.2023 - Новошахтинський нафтопереробний завод (потужність 5,6 мільйона тонн на рік, або близько 112 000 барелів на день).

До речі, вже помер четвертий віцепрезидент Лукойла за останні два роки. Але це збіг...

Я міг щось упустити.

Але ясно одне, СБУ та ГУР формують найкращі санкційні списки!)

P.S. Чекаємо на яскраві події із "тіньовим флотом"!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
СБУ
нафта
санкції проти Росії
безпілотник
нафтобаза
Читайте також:
окупанти
16 березня, 2024 субота
"Росія атакує країни НАТО наприкінці цього року, а не у 2026 році": дипломат Чалий назвав причину
Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину в Тирасполі
17 березня, 2024 неділя
Спалено вертоліт: Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 березня
09:19
Путін
Очільниця МЗС Фінляндії: Захід має зупинити Путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою
09:06
Ексклюзив
Окупанти
РФ "ввела" ТОТ України у Південний військовий округ: Андрющенко про призовні заходи окупантів
08:54
Кількість хворих на COVID-19 росте
Учені з'ясували, що вакцина від COVID-19 знижує ризик серцевої недостатності та утворення тромбів
08:46
Ілон Маск
Конкурент Chat GPT: Маск оприлюднив вихідний код чат-бота xAI Grok
08:16
ведмідь бурий
Вдруге за три дні у Словаччині ведмідь напав на перехожих: 2 людини поранено
08:12
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
08:07
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву 17 березня: 1 людина загинула, 9 постраждалих
08:05
на фото ситуація на фронті
Росія втратила за добу війни в Україні 810 солдатів, 19 танків і 34 артсистеми
08:02
Дональд Трамп
Трамп сподівається, що в разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю
08:01
Інтерв’ю
Максим Скубенко
"Росіяни добре розуміють, як на нас впливати", — Максим Скубенко
07:47
Ніколас Мадуро
Мадуро став офіційним кандидатом від своєї партії на президентських виборах у Венесуелі
07:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Минулої доби ППО знищила 17 із 22 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
07:29
Дональд Трамп
Трамп розповів виборцям вигадану історію про оприлюднення запису розмови із Зеленським, - CNN
07:06
російська школа
Кремль наказав розширити мережу центрів мілітаризації молоді на ТОТ України, - Спротив
06:43
РФ ударила ракетами по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
06:30
КНДР ракета
КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря під час візиту Блінкена до Сеула
05:16
Євросоюз
Країни ЄС попросили Європейський інвестбанк збільшити фінансування оборони через загрози з боку РФ
00:13
Путін
"Сталося те, що сталося": Путін вперше прокоментував смерть Навального
00:01
На фото: Таїсія Повалій
Повалій отримала російський паспорт та прийшла на псевдовибори Путіна
2024, неділя
17 березня
23:26
Робота ППО в Бєлгороді
У Росії заявили про знищення безпілотників у двох регіонах
23:25
Ексклюзив
Вступ України до НАТО буде найважливішим досягненням, - посол Великої Британії в Україні Гарріс
23:11
Кая Каллас
Путін добре вміє "сіяти страх", проте боїться війни з НАТО, - прем'єрка Естонії
22:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російської агресії загинув місцевий, ще один отримав поранення
22:24
Кирило Буданов
Путін показує себе "слабаком" перед своїм народом та елітою, - Буданов
22:01
Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ
Частина вагнерівців повернулася до Росії: "Гаюн" назвав причину
21:43
Оновлено
Сумщина
Росіяни двічі вдарили по Конотопу
21:32
Оновлено
Володимир Путін
Прокремлівський екзитпол: Путін набрав 87%
21:26
Умєров і Шаппс
Британія радить Україні у 2024 році зосередитися на ударах по окупантах в Криму, - Sunday Times
21:24
Молдова
У Молдові облаштують укриття на випадок війни
21:15
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Путін є великою загрозою для Європи, балістична ракета РФ може дістати до нас, - міноборони Іспанії
21:04
Ексклюзив
Сенат США
У квітні відкриється вікно можливостей для України у питанні американської допомоги, - політолог Саакян
20:55
Кріш'яніс Каріньш
Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після Путіна, - глава МЗС Латвії
20:33
Російські добровольці
Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині
20:29
Огляд
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
"Бавовна" й пожежі на нафтопереробних заводах та десятки БПЛА над різними містами Росії: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:20
путін
"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі": Зеленський прокоментував псевдовибори Путіна
20:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Широко заплющені очі
20:03
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Французи в Одесі та на кордоні з Придністров'ям: Мельник про ймовірну реалізацію ініціативи Макрона
19:54
Оновлено
На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами вилетіла в поле й перекинулась
На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами вилетіла в поле й перекинулась: 4 загиблих, 13 постраждалих
19:52
Огляд
Сектор Гази
Війна в Ізраїлі наближається до півріччя, чи видно її завершення та чому це важливо для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV