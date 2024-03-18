У 2021 році частка нафтогазових доходів у російському федеральному бюджеті склала 34,5% (!)

Дохід Росії від експорту нафти склав $110,1 млрд, що становило 22,3% сукупних експортних доходів РФ.

Дохід від експорту нафтопродуктів - $70 млрд.

Нафта – головне джерело фінансування агресії проти України та інших країн.

У переліку санкцій Україна закликала запровадити ембарго на імпорт у Росії нафти.

... Максимум на що погодилися партнери, – запровадити стелю цін на нафту – $60

Але ця "стеля" так і не створила проблем Росії, вона його активно оминала:

змішуючи свою нафту з іншими сортами;

поставляючи нафту на експорт через ланцюжок посередників.

На цьому етапі активно використовувався "тіньовий флот"

Bloomberg нарахував зростання кількості суден тіньового флоту (який обслуговують санкційні країни) до 900 одиниць.

Загалом, "Якщо гора не йде до Магомета, Магомет йде до гори", або якщо світ не здатний запровадити ембарго, його запроваджують українські спецслужби.

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Лише за останні дні 12% російських нафтопереробних потужностей було пошкоджено українськими БПЛА.

Короткий перелік "санкційних" підприємств:

05.12.2023 - Феодосійський нафтовий термінал (проєктна потужність термінала - до 4 млн тонн на рік);

- Феодосійський нафтовий термінал (проєктна потужність термінала - до 4 млн тонн на рік); 9.01.2024 - нафтобаза у м. Орел (Роснефть);

- нафтобаза у м. Орел (Роснефть); 19.01.2024 - нафтобаза у Клинцях, Брянська область;

- нафтобаза у Клинцях, Брянська область; 19.01.2024 - завод "Славнафта-ЯНОС" в Ярославлі (потужність - 15 млн тонн нафти на рік);

- завод "Славнафта-ЯНОС" в Ярославлі (потужність - 15 млн тонн нафти на рік); 21.01.2024 - паливний комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області (комплекс отримує газовий конденсат для перероблення близько 7 мільйонів тонн на рік для подальшого виробництва нафтопродуктів);

- паливний комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області (комплекс отримує газовий конденсат для перероблення близько 7 мільйонів тонн на рік для подальшого виробництва нафтопродуктів); 24.01.2024 - морський термінал Туапсинського нафтопереробного заводу — належить Роснафті (потужність 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис. барелів на добу);

- морський термінал Туапсинського нафтопереробного заводу — належить Роснафті (потужність 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис. барелів на добу); 03.02.2024 - Волгоградський нафтопереробний завод "Лукойла" (завод переробляє близько 14,8 млн т нафти на рік і є одним із найбільших у Росії);

- Волгоградський нафтопереробний завод "Лукойла" (завод переробляє близько 14,8 млн т нафти на рік і є одним із найбільших у Росії); 05.02.2024 - НПЗ "Славнафта-ЯНОС" (може переробляти близько 15 млн т нафти на рік);

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03.03.2024 - морський нафтовий термінал у Феодосії;

- морський нафтовий термінал у Феодосії; 03.03.2024 - нафтопровід у Феодосії;

- нафтопровід у Феодосії; 04.03.2024 - Петербурзький нафтовий термінал (без критичних ушкоджень) - пропускна спроможність - 12,5 млн т на рік;

- Петербурзький нафтовий термінал (без критичних ушкоджень) - пропускна спроможність - 12,5 млн т на рік; 12.03.2024 - нафтобазуав м. Орел (Роснефть) - пошкоджено резервуар об'ємом 2000 кубометрів з бензином;

- нафтобазуав м. Орел (Роснефть) - пошкоджено резервуар об'ємом 2000 кубометрів з бензином; 12.03.2024 - нафтобаза Кстово "Лукойл";

- нафтобаза Кстово "Лукойл"; 12.03.2024 - нафтопереробний завод "Лукойл" НОРСІ (НОРСІ переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в Росії);

- нафтопереробний завод "Лукойл" НОРСІ (НОРСІ переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в Росії); 13.03.2023 - Рязанський НПЗ "Роснефти" (потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Він забезпечує паливом області навколо російської столиці);

- Рязанський НПЗ "Роснефти" (потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Він забезпечує паливом області навколо російської столиці); 13.03.2023 - Новошахтинський нафтопереробний завод (потужність 5,6 мільйона тонн на рік, або близько 112 000 барелів на день).

До речі, вже помер четвертий віцепрезидент Лукойла за останні два роки. Але це збіг...

Я міг щось упустити.

Але ясно одне, СБУ та ГУР формують найкращі санкційні списки!)

P.S. Чекаємо на яскраві події із "тіньовим флотом"!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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