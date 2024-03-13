Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Росія палає, а Кремль залишається у логіці так званої спецоперації. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Росія палає, а Кремль залишається у логіці так званої спецоперації. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
13 березня, 2024 середа
11:01
Погляд Віталій Портников

Складається враження, що російське керівництво все одно зухвало не вірить, що територія Росії може бути атакована під час російсько-української війни

З самого ранку (12 березня, - Ред) приходить інформація про можливі удари по території прикордонних з Україною регіонів РФ, які нібито здійснюються за участю російських добровольців. Достеменної інформації, що дійсно відбувається у населених пунктах, які прилеглі до російсько-українського кордону, не так вже й багато. Але кожний охочий може сам подивитися на ранковий виступ очільника адміністрації Білгородської області Вячеслава Гладкова та переконатися, що у губернатора цього регіону Росії була безсонна ніч, в тім як і в очільника Курської області Романа Старовойта.

Обидва губернатори звичайно намагаються переконати мешканців Курської та Білгородської областей, що все під контролем, ніяких проблем не виникає, як кажуть у російському політичному керівництві "все йде за планом". Однак навряд чи можна назвати запланованим удар безпілотника по адміністрації Білгородської області, після чого від її назви на фронтоні залишився лише спогад. Стало очевидним найголовніше, що сама система захисту кордону у Російській Федерації попри два роки війни з Україною, м'яко кажучи, залишається дірявою. І це при тому, що вже були рейди у прикордонні райони Білгородської області.

Складається враження, що російське керівництво все одно зухвало не вірить, що територія Росії може бути атакована під час російсько-української війни. У Москві залишаються у логіці так званої спецоперації, яка звичайно має відбуватися на території України або на окупованих українських землях, а самі громадяни РФ під час війни на винищення мають насолоджуватися миром і не помічати жодних наслідків цієї війни, принаймні перед "виборами" президента. Ці так звані вибори насправді є плебісцитом довіри російському очільникові Володимиру Путіну та його курсу на багаторічну війну з сусідньою країною, можливим екзистенційним конфліктом з цивілізованим світом, до якого вже готуються збройні сили РФ та який підігрівається російською офіційною пропагандою.

Але так, як запланував собі Володимир Путін, звичайно ж не буде. Як бліцкриг, який був запланований російським очільником на лютий-березень 2022 року і мав привести до ліквідації Української державності, закінчився фіаско його організаторів. Так і війна наступними роками буде відбуватися не тільки на території України, але й на території Росії. До речі, мова йде не тільки про прикордонні регіони РФ, не тільки про Білгородську та Курську області, які разом з іншими прикордонними регіонами, а також з окупованими регіонами України, були перетворені російським політичним і військовим керівництвом на справжній плацдарм по поступовому знищенню сусідньої країни.

Звичайно ж зараз можна говорити й про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи РФ. І як можна зрозуміти, ці удари по паливних об'єктах в Орловській та Нижньогородській областях є серйозною проблемою для енергетичної системи Росії, тим більш з урахуванням того фактору, що це практично у 400 км від Москви, де й ухвалюються рішення про подальший хід бойових дій, і від настроїв столичного населення залежить стабільність всієї Росії. Адже за великим рахунком саме Москва диктує РФ, якій бути країні у наступні роки та десятиріччя.

І керівництву регіонів РФ доводиться визнавати факт ударів. Очільник адміністрації Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив про удар по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, який був атакований безпілотними літальними апаратами. Губернатор Орловської області Андрій Кличков розповів про удар безпілотниками також по об'єкту паливно-енергетичного комплексу. А російські інформаційні агенції інформують про пожежі після цього нападу.

Таким чином можна говорити, що ситуація дійсно дуже неприємна і для Вячеслава Гладкова, який стежить за можливими бойовими діями на території Білгородської області, побоюючись зайти до будинку власної адміністрації. І також для Романа Старовойта, губернатора Курської області, який тепер розповідає і про безпілотники, і про можливі бої біля селища Тьоткіно. І для Гліба Нікітіна та Андрія Кличкова, які нині шукають наслідки ударів безпілотників і того, як гасяться пожежі на паливно-енергетичному комплексі РФ. І навіть до мера Москви Сергія Собяніна прилетів безпілотник, який був знищений, за його словами, над Раменським районом російської столиці.

Так що можна сказати, це масштабна атака саме по території Російської Федерації. Комбінована атака, яка включає в себе як бойові дії у прифронтових регіонах, так і удари безпілотників по паливно-енергетичному комплексу Росію. І ми маємо розуміти, що кожна зруйнована російська нафтобаза, кожний зруйнований нафтопереробний завод це не тільки удар по інтересах російського населення, яке звичайно має на власній кишені та власному добробуті відчути результати цієї війни, але й удари насамперед по російськім збройним силам.

Чим менше у РФ буде ресурсів для російської армії, чим менше буде можливостей для її матеріального забезпечення, тим швидше російське керівництво усвідомить безперспективність довгої війни на виснаження для самої Росії. Навіть, якщо такого усвідомлення не відбудеться найближчим часом, принаймні росіянам доведеться відмовлятися від наступу на українські території, від ідеї окупації нових українських земель та їхньої подальшої анексії.

Ми з вами маємо пам'ятати, що такі плани у президента РФ Володимира Путіна є. А свою наступну каденцію на посаді президента Росії Путін збирається присвятити насамперед задачам №1, №2 і та №3 – знищення України та інших колишніх радянських республік. А наша задача - зірвати ці плани Путіна, який вже у 2030 році хоче бути власником та господарем нової союзної держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року.

Хай спочатку згасить пожежі під Орлом і Нижнім Новгородом.

Джерело.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
вибори в Росії
нафта
Війна з Росією
окуповані території
безпілотник
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
втрати окупантів
Москва
Читайте також:
Гаїті
11 березня, 2024 понедiлок
Посольства США, Німеччини та ЄС починають евакуацію персоналу через сплеск бандитизму на Гаїті
шахед
12 березня, 2024 вiвторок
Росія атакувала центр та захід України "шахедами": на Тернопільщині влучання в об'єкт інфраструктури
Віктор Шлінчак
11 березня, 2024 понедiлок
Мова йде про капітуляцію: політолог Шлінчак щодо заяв з різних країн про мирні переговори
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.44
    Купівля 38.44
    Продаж 38.98
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 42.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 березня
11:42
журналіст
З Польщі депортували журналістів Район.in.ua, які знімали торгівлю з РФ
11:27
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини після "виборів" у РФ
11:26
гелікоптер Мі-2 АМ-1
Арештовано 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, підозрюваних у фінансуванні армії РФ
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
На скільки вистачить нової військової допомоги від США та чому Путін знову заговорив про ядерну зброю. Акценти світових ЗМІ 13 березня
11:09
військовий квиток, мобілізація
Мобілізація в Україні: FT пише, що 330 тис. людей відправлять на передову, решту – в тил
11:09
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
У РФ заявили про атаки понад 60 БПЛА на 6 областей
11:07
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни знову почали витягувати "ядерну карту", - Згурець
11:07
Міноборони та DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю
Міноборони співпрацюватиме з проєктом DeepStateUA
10:54
Оновлено
У Рязані горить нафтозавод
СБУ вночі атакувала три російські нафтозаводи
10:53
"Українська дистанційна школа"
У Сумах дитсадки та школи перевели на дистанційку
10:49
Огляд
Карта. Росія_1203
Карта бойових дій за період 5-13 березня: фронт стабілізувався, а дрони ЗСУ полетіли "голосувати" за Путіна
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:32
безробіття
До Армії відновлення скерували понад 100 тис. безробітних: розширено коло осіб, які можуть долучитися
10:25
Україна повернула з окупації матір з чотирма дітьми та 17-річного хлопця
10:23
фейк
Операція "Перун" триває: пропагандисти РФ поширюють фейки для дестабілізації ситуації в Україні й на Заході, - ГУР
10:14
Оновлено
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: 4 людини загинули, 43 - поранені. У місті оголошено жалобу
10:12
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Маленькі професійні ДРГ є найбільшим головним болем: боєць ЗСУ про рейд добровольців у Росії
10:12
У 2022 році намагалася зірвати контрнаступ на Харківщині: СБУ затримала підозрювану
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Рейд на територію Росії показав вразливість режиму Путіна
09:53
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Рейд російських добровольців в РФ продовжується: знищено пункт управління військ ЗС Росії
09:47
ФСБ
В окупованому Криму зранку відбулися обшуки у кримського татарина Дудакова: його відвезли до ФСБ
09:47
Лі Хуей
У Китаї пообіцяли підтримувати тісні контакти з Францією щодо війни в Україні
09:16
Ексклюзив
на фото наслідки обстрілу Торецька
"З одного боку Авдіївський напрямок, з іншого Часів Яр, а люди не евакуюються": головред Суспільне Донбас про ситуацію в Торецьку
08:51
діти, війна з Росією
В Україні зросла кількість постраждалих дітей внаслідок російської агресії
08:45
Шольц і Макрон
"Знизити напруженість навколо України": Шольц, Макрон і Туск планують зустрітися у Берліні
08:24
Росіяни вночі 13 березня скинули авіабомбу на Мирноград
Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені
08:12
Ексклюзив
Придністров'я
"Військо не збирається": Братчук про ситуацію в Придністров'ї
08:05
OPINION
Анатолій Амелін
Ми втрачаємо українців. Не лише на фронті
08:02
Дональд Туск
Попри гучні проукраїнські гасла пів Європи продовжує торгувати з Росією і Білоруссю, - Туск
07:45
Оновлено
Втрати ворога
Російська армія за добу втратила 980 військових, 20 бронемашин та 32 артсистеми
07:38
Оновлено
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі, 8 постраждалих
07:28
Яна Чернохова
Ми вже живемо в конфлікті з РФ, Україна кров'ю виграє нам час, - міністерка оборони Чехії
07:14
Столицю накрило снігом: 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги Києва
07:10
Путін
"Є кілька цілей": Путін прокоментував атаки на територію РФ
07:01
Анонс
Інтер
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 13 березня
06:53
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАСу погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню, - ЗМІ
06:45
Джейк Салліван
"Ерозія демократії": Білий дім стурбований політичним режимом в Угорщині
06:10
Оновлено
Трамп і Байден
Байден і Трамп набрали необхідну кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США
05:50
Нікол Пашинян
Вірменія може вийти з ОДКБ: Пашинян назвав умови
05:27
російські війська окупанти
Росія використовує строковиків для захисту свого кордону з Україною, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV