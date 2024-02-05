Удари по російських НПЗ: кінець "країни-бензоколонки"
Україна може досягти переваги у війні тільки асиметричними методами
За допомогою сучасних видів озброєння. Російські НПЗ, які в останні два тижні інтенсивно вибухають на території "країни-бензоколонки" – одна із таких асиметричних українських відповідей.
Наприкінці минулого тижня СБУ підірвала один з найбільших російських НПЗ. Цього разу у Волгограді, за 700 кілометрів від українського кордону. Два безпілотники уразили установку первинного перероблення нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. Причому НПЗ у Волгограді одне з ключових. Російські експерти підтверджують, що це основний виробник промислових і моторних мастил.
Це вже третій підрив Службою російських НПЗ за останні два тижні. Наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Устилузі та нафтопереробний завод в Туапсе.
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За інформацією Reuters, атаки майже на третину скоротили експорт нафтопродуктів з країни-бензоколонки. СБУ завдає мільярдних збитків економіці Росії – страждає бюджет, зриваються контракти та суттєво ускладнюється логістика. А попереду нове скорочення.
Крім того, кожен потужний удар вглиб території ворога відриває сили ППО Росії з фронту і працює на українську армію. Але прикривати НПЗ в тилу у підлеглих Шойгу поки виходить не дуже вдало. Всі три атаки продемонстрували 100% результат. Навіть після двох успішних уражень росіяни не змогли зупинити прильоти по третьому НПЗ. А я нагадаю, що нафтопереробні заводи працюють на російський військово-промисловий комплекс і є законною ціллю для України.
У квітні 2014 року нині покійний сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що "Росія – це бензоколонка, яка намагається видати себе за країну". За 10 років мало, що змінилось. Джерело СБУ в коментарі для преси підкреслило, що "бавовни" на російських НПЗ триватимуть". Ударами по НПЗ Служба завдає мільярдних збитків Росії. Без НПЗ "країна-бензоколонка" існувати не зможе. І якщо припинить продавати паливо своїм клієнтам, то ризикує "зачинитись". Чого я їй щиро бажаю.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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