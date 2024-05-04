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BMW з громадянами України й Білорусі влетів в дерево у Варшаві: усі загинули

4 травня, 2024 субота
18:38
Кримінал ДТП
Зміст

У п'ятницю, 3 травня, у Варшаві сталась ДТП, унаслідок якої загинули два українця та білорус. Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата керування автомобілем

Про це повідомляє PAP.

Аварія сталась на вулиці Зигмунта Вогляу варшавському районі Вілянув, повідомляє варшавська поліція.

За словами речника Варшавської окружної прокуратури Шимона Банна, прокуратура Урсиновського району Варшави в п'ятницю провела розслідування на місці аварії. 

У ході слідства встановлено, що водій автомобіля BMW з'їхав з дороги та врізався в дерево, після чого машина перекинулася. Загиблими виявились двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

"У справі вже призначено розтин. Попередні висновки з місця події вказують на те, що причиною аварії стало перевищення швидкості та, як наслідок, втрата керування автомобілем BMW. Ця справа буде розслідуватися як вбивство з необережності", - зазначив він.

  • У ніч на п'ятницю, 29 березня, у польському місті Ополе 18-річний громадянин України намагаючись утекти від поліції потрапив у ДТП, у результаті якого загинув.

Теги:
Світ
Україна
Польща
Білорусь
Новини ДТП
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