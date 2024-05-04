BMW з громадянами України й Білорусі влетів в дерево у Варшаві: усі загинули

Про це повідомляє PAP.

Аварія сталась на вулиці Зигмунта Вогляу варшавському районі Вілянув, повідомляє варшавська поліція.

За словами речника Варшавської окружної прокуратури Шимона Банна, прокуратура Урсиновського району Варшави в п'ятницю провела розслідування на місці аварії.

У ході слідства встановлено, що водій автомобіля BMW з'їхав з дороги та врізався в дерево, після чого машина перекинулася. Загиблими виявились двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

"У справі вже призначено розтин. Попередні висновки з місця події вказують на те, що причиною аварії стало перевищення швидкості та, як наслідок, втрата керування автомобілем BMW. Ця справа буде розслідуватися як вбивство з необережності", - зазначив він.