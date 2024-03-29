Намагався втекти від поліції: у польському місті Ополе у ДДП загинув 18-річний українець

Про це повідомляє агентство РАР.

Близько півночі в четвер поліцейський патруль помітив автомобіль, який порушував правила дорожнього руху.

Попри вимогу правоохоронців зупинитися, водій не зупинився, а продовжив рух у напрямку центру Ополя. Поліцейські викликали підкріплення.

Співробітники поліції перекрили дорогу на вул. Будовланича в Ополе, але водій об'їхав поліцейське авто, розігнався до швидкості близько 200 км/год і виїхав на головну магістраль.

Згідно з повідомленням пресслужби Воєводського управління поліції в Ополе, українець на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп.

Постраждалого доставили до лікарні, де він помер.

Поліція з'ясовує обставини інциденту та причини поведінки водія.