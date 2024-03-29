Намагався втекти від поліції: у польському місті Ополе у ДДП загинув 18-річний українець
У ніч на п'ятницю, 29 березня, у польському місті Ополе 18-річний громадянин України намагаючись утекти від поліції потрапив у ДТП, у результаті якого загинув
Про це повідомляє агентство РАР.
Близько півночі в четвер поліцейський патруль помітив автомобіль, який порушував правила дорожнього руху.
Попри вимогу правоохоронців зупинитися, водій не зупинився, а продовжив рух у напрямку центру Ополя. Поліцейські викликали підкріплення.
Співробітники поліції перекрили дорогу на вул. Будовланича в Ополе, але водій об'їхав поліцейське авто, розігнався до швидкості близько 200 км/год і виїхав на головну магістраль.
Згідно з повідомленням пресслужби Воєводського управління поліції в Ополе, українець на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп.
Постраждалого доставили до лікарні, де він помер.
Поліція з'ясовує обставини інциденту та причини поведінки водія.
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Уночі суботи, 27 січня, у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 українців.
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