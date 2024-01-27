У Польщі перекинувся автобус з українцями: постраждали 20 людей
Уночі суботи, 27 січня, у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 українців
Про це повідомляє TVN24.
Зазначається, що ДТП трапилася неподалік польсько-українського кордону у місцевості Ґолембє Люблінського воєводства.
Інцидент стався близько 4 години ранку. Автобус з 59 пасажирами та двома водіями ввпав на бік на повороті дороги.
За словами представника державної пожежної служби у Грубешуві, на цій ділянці траси в момент аварії йшов сніг і була ожеледиця. Водночас рятувальники заявили, що погодні умови навряд чи спричинили ДТП.
За даними TVN24, відомо про 18 постраждалих. Їх доставили до лікарень. Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не знайдуть інший автобус. На місці ДТП працюють екстрені служби.
Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна повідомив про 20 постраждалих. Українці отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога.
Він підтвердив, що в Люблінському воєводстві сталася ДТП за участі автобуса української компанії.
Решту пасажирів направили до тимчасового місця перебування.
"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП", - наголосив Ніколенко.
- Напередодні, уночі 19 січня у Люблінському воєводстві Польщі також сталася аварія за участю автобуса, який перевозив пасажирів з України. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 80-річна пасажирка.
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