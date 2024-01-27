Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Польщі перекинувся автобус з українцями: постраждали 20 людей
Оновлено

У Польщі перекинувся автобус з українцями: постраждали 20 людей

27 січня, 2024 субота
10:54
Світ ДТП у Польщі, автобус

Уночі суботи, 27 січня, у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 українців

Про це повідомляє TVN24.

Зазначається, що ДТП трапилася неподалік польсько-українського кордону у місцевості Ґолембє Люблінського воєводства.

Інцидент стався близько 4 години ранку. Автобус з 59 пасажирами та двома водіями ввпав на бік на повороті дороги.

За словами представника державної пожежної служби у Грубешуві, на цій ділянці траси в момент аварії йшов сніг і була ожеледиця. Водночас рятувальники заявили, що погодні умови навряд чи спричинили ДТП.

За даними TVN24, відомо про 18 постраждалих. Їх доставили до лікарень. Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не знайдуть інший автобус. На місці ДТП працюють екстрені служби.

ДТП у Польщі, автобус

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна повідомив про 20 постраждалих. Українці отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. 

Він підтвердив, що в Люблінському воєводстві сталася ДТП за участі автобуса української компанії. 

Решту пасажирів направили до тимчасового місця перебування.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП", - наголосив Ніколенко.

  • Напередодні, уночі 19 січня у Люблінському воєводстві Польщі також сталася аварія за участю автобуса, який перевозив пасажирів з України. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 80-річна пасажирка.
Теги:
Україна
Польща
Новини ДТП
транспорт
МЗС
МЗС України
Читайте також:
Ілюстративне фото
26 січня, 2024 п'ятниця
Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
чорне море, ракетоносій рф
26 січня, 2024 п'ятниця
У росіян виникли складнощі з обслуговуванням "Калібрів", - Гуменюк
Сергій Наєв
26 січня, 2024 п'ятниця
Біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ, - Наєв
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 січня
11:27
Сумщина
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
11:25
суд
На Черкащині прокуратура повернула з приватної власності ексголови СБУ 65 га земель лісфонду вартістю понад 1,5 млрд грн
11:23
На тлі дефіциту офіцерів в армії РФ вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, - Спротив
11:02
Ексклюзив
ЗСУ
Речник Сухопутних військ Фітьо розповів, чи є загроза наступу РФ з півночі
10:59
пошкоджена енергоструктура, електропостачання, ЛЕП
Через бойові дії та технологічні причини без світла залишаються 9 регіонів: ситуація в енергосистемі станом на 27 січня
10:39
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2401
ЗСУ зупинили спроби наступу РФ на Бахмутському напрямку, окупанти зазнали втрат, - полковник ЗСУ Сідорін
10:28
Пожежа у Києві
У Дніпровському районі Києва вранці сталася пожежа у квартирі: загинула жінка
10:17
кібератака
ГУР здійснило кібератаку на ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працювала в інтересах оборонно-промислового комплексу РФ
10:09
зерно, зернова угода
До Нігерії з Туреччини прибув корабель з українським зерном
10:08
OPINION
Сергій Таран
США не можуть собі дозволити ізолюватися від світу
10:00
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту: як світ прийшов до цієї дати
09:58
Оновлено
електроенергія, шахеди
Вечірня атака РФ: у Кропивницькому районі лунали вибухи, є пошкодження
09:53
Партизани розвідали системи ППО росіян біля московського метро
09:38
Севастополь
У Севастополі вранці пролунав гучний вибух: "влада" заявляє, що це тренування військових
09:32
Прапор США
США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів
09:05
Оновлено
На фото: система ППО
Росіяни уночі атакували Україну 4 "шахедами" та влучили "Іскандером" в цех у Слов'янську: сили ППО збили усі ворожі дрони
08:57
Чарльз ІІІ
Чарльз III пройшов курс лікування простати та почуває себе добре
08:47
молдовани-нелегали
У Молдові з початку війни в Україні зафіксували 30 спроб отримати громадянство обманом, зокрема двома мільйонерами з РФ
08:45
Ексклюзив
Маріуполь
Житло для росіян ціною геноциду українців: депутат міськради Забавін про новий цинізм Путіна в Маріуполі
08:33
Reuters: 14 танкерів із російською нафтою "застрягли" біля Південної Кореї через санкції
08:30
Огляд
Ризикований Фукуяма, сталінський цап-відбувайло і український блуд - 5 книг про звички і навички
08:12
Оновлено
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 6 танків, 15 бронемашин і 770 військових армії РФ, - Генштаб
08:11
Оновлено
море військовий корабель
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 22 "калібрів"
08:00
OPINION
Ірина Геращенко
Чого прагне влада, закликаючи Європу виганяти біженців?
07:57
Росія Африка
Росія поширює вплив у країнах Африки та планує розмістити військову базу в ЦАР, - ISW
07:36
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
США створюють нову стратегію допомоги Україні на 2024 рік, - The Washington Post
06:57
Білий дім вводить нові правила для міністерств після госпіталізації очільника Пентагону, - ЗМІ
06:37
Україна росія війна
ISW: Будь-яке припинення вогню в Україні буде на користь Росії
06:25
КНДР
Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів
05:59
Білий дім схвалив постачання Туреччині 40 нових F-16 після ратифікації членства Швеції у НАТО
05:38
США передали Україні ще два високовольтні автотрансформатори
05:10
Georgian Airways
У Грузії виявили понад 1700 спроб обходу санкцій проти РФ
04:42
Литва Латвія Естонія
Митники країн Балтії домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти РФ і Білорусі
04:14
Зеленський і Макрон
В ОП розповіли про перебіг переговорів з Францією щодо гарантій безпеки Україні
03:46
Байден Шольц
Шольц у лютому відвідає США для обговорення додаткової підтримки України, - Bloomberg
03:18
сектор Гази
Байден та лідери Єгипту і Катару обговорили звільнення заручників у Газі
02:50
Оновлено
Прапор США
В Алабамі вперше ув'язненого стратили з використанням азоту, в ООН та ЄС відреагували
02:22
Поліція Техасу знайшла на кордоні з Мексикою вантажівку з півсотнею трупів
У США виник конфлікт між адміністрацією Байдена та губернатором Техасу через мігрантів на кордоні з Мексикою
01:54
безпілотник
Швеція та Велика Британія оголосили про приєднання до Коаліції дронів
01:26
світ економіка Грузія Вірменія
Грузія та Вірменія підписали декларацію про стратегічну співпрацю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV