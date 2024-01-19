У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями: постраждала 80-річна пасажирка
Близько о пів на першу ночі 19 січня у Люблінському воєводстві Польщі сталася аварія за участю автобуса, який перевозив пасажирів з України
Про це повідомила пресслужба поліції міста Біла Підляська.
Як зазначено в повідомленні, ДТП сталася неподалік кордону з Україною, біля населеного пункту Вишниці. На повороті 63-річний водій автобуса сполученням Рига – Чернівці не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в енергопоглинаюче огородження. Після цього автобус перекинувся на бік і в'їхав у дерево.
Фото: biala-podlaska.policja.gov.pl
В автобусі перебували 26 людей. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 80-річна пасажирка, її шпиталізували. Решту учасників аварії доправили до місця тимчасового перебування, де вони дочекалися заміни автобуса.
Фото: biala-podlaska.policja.gov.pl
У поліції додали, що, ймовірно, водій не врахував складних дорожніх умов. Він був тверезим, що підтвердила експертиза, яку провели правоохоронці.
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