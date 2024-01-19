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У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями: постраждала 80-річна пасажирка

19 січня, 2024 п'ятниця
14:57
Світ ДТП у Польщі

Близько о пів на першу ночі 19 січня у Люблінському воєводстві Польщі сталася аварія за участю автобуса, який перевозив пасажирів з України

Про це повідомила пресслужба поліції міста Біла Підляська.

Як зазначено в повідомленні, ДТП сталася неподалік кордону з Україною, біля населеного пункту Вишниці. На повороті 63-річний водій автобуса сполученням Рига – Чернівці не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в енергопоглинаюче огородження. Після цього автобус перекинувся на бік і в'їхав у дерево. 

ДТП у Польщі

Фото: biala-podlaska.policja.gov.pl

 

В автобусі перебували 26 людей. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 80-річна пасажирка, її шпиталізували. Решту учасників аварії доправили до місця тимчасового перебування, де вони дочекалися заміни автобуса.

ДТП у Польщі

Фото: biala-podlaska.policja.gov.pl

 

У поліції додали, що, ймовірно, водій не врахував складних дорожніх умов. Він був тверезим, що підтвердила експертиза, яку провели правоохоронці.

  • Вранці 19 січня у Чернігівському районі сталася ДТП між шкільним автобусом та вантажівкою. Постраждали двоє дорослих та дитина

 
Україна
Польща
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