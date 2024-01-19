У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями: постраждала 80-річна пасажирка

Про це повідомила пресслужба поліції міста Біла Підляська.

Як зазначено в повідомленні, ДТП сталася неподалік кордону з Україною, біля населеного пункту Вишниці. На повороті 63-річний водій автобуса сполученням Рига – Чернівці не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в енергопоглинаюче огородження. Після цього автобус перекинувся на бік і в'їхав у дерево.

Фото: biala-podlaska.policja.gov.pl

В автобусі перебували 26 людей. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 80-річна пасажирка, її шпиталізували. Решту учасників аварії доправили до місця тимчасового перебування, де вони дочекалися заміни автобуса.

Фото: biala-podlaska.policja.gov.pl

У поліції додали, що, ймовірно, водій не врахував складних дорожніх умов. Він був тверезим, що підтвердила експертиза, яку провели правоохоронці.