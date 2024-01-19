Біля Чернігова сталася ДТП з вантажівкою та шкільним автобусом: серед постраждалих дитина
Вранці п'ятниці, 19 січня, у Чернігівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода між шкільним автобусом та вантажівкою. Унаслідок цього є постраждалі
Про це пише поліція Чернігівщини.
"Сьогодні близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між шкільним автобусом та вантажівкою в Чернігівському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали двоє дорослих та одна дитина. Усі обставини автопригоди наразі з’ясовує поліція.
- Напередодні у Туреччині сталася ДТП за участі міжміського пасажирського автобуса, унаслідок чого загинули 9 людей, ще щонайменше 30 травмувалися.
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