Біля Чернігова сталася ДТП з вантажівкою та шкільним автобусом: серед постраждалих дитина

Про це пише поліція Чернігівщини.

"Сьогодні близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між шкільним автобусом та вантажівкою в Чернігівському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали двоє дорослих та одна дитина. Усі обставини автопригоди наразі з’ясовує поліція.