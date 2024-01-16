У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: загинули 9 людей, 30 постраждали

Про це повідомляють TRT Haber і Milliyet.

Зазначається, що автобус, який прямував з Мармаріса в Мардін, врізався в огорожу на виході з тунелів і перекинувся.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло 9 людей, у тому числі водій автобуса, 30 осіб зазнали поранень.

На місце ДТП приїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Поранених було доставлено до лікарень.

Деталі та причини аварії наразі встановлює місцева поліція.

Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı varhttps://t.co/M8umD7HTZK pic.twitter.com/alniMlmz1Y — milliyet.com.tr (@milliyet) January 16, 2024

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван також виїхав на місце події, де отримав інформацію від офіційних осіб про аварію.

"Це справді нещасний випадок, ми всі постраждали. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Як тільки ми отримали звістку про аварію, на місце події прибули наші пошуково-рятувальні та медичні бригади, а також співробітники жандармерії. Після аварії вони провели необхідні дослідження", - заявив Пехліван.