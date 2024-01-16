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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: загинули 9 людей, 30 постраждали

16 січня, 2024 вiвторок
07:23
Світ Туреччина

Уранці вівторка, 16 січня, на трасі Мерсін - Анталія у Туреччині сталася ДТП за участі міжміського пасажирського автобуса, унаслідок чого загинули 9 людей, ще щонайменше 30 травмувалися

Про це повідомляють TRT Haber і Milliyet.

Зазначається, що автобус, який прямував з Мармаріса в Мардін, врізався в огорожу на виході з тунелів і перекинувся.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло 9 людей, у тому числі водій автобуса, 30 осіб зазнали поранень.

На місце ДТП приїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Поранених було доставлено до лікарень.

Деталі та причини аварії наразі встановлює місцева поліція.

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван також виїхав на місце події, де отримав інформацію від офіційних осіб про аварію.

"Це справді нещасний випадок, ми всі постраждали. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Як тільки ми отримали звістку про аварію, на місце події прибули наші пошуково-рятувальні та медичні бригади, а також співробітники жандармерії. Після аварії вони провели необхідні дослідження", - заявив Пехліван.

  • Напередодні, 28 грудня, у Туреччині сталася ще одна ДТП за участі трьох автобусів, вантажівки та трьох авто: внаслідок аварії загинули 10 людей, серед 61 постраждалого є 2 українки.
Новини ДТП
транспорт
Туреччина
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