У Туреччині сталася масштабна ДТП: 10 людей загинуло, серед 61 постраждалого є 2 українки

Про це повідомляє Anadolu.

Вказано, що авто потрапили в ланцюгову аварію на стамбульському напрямку траси з невідомої причини. На місце ДТП прибув головний прокурор Сакарії Осман Кесе. На місці події також працюють правоохоронці, медики та пожежники.

Наразі правоохоронці затримали водіїв шести транспортних засобів, сьомий перебуває в лікарні. Його затримають після надання медичної допомоги.

Про постраждалих українок у коментарі hromadske повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, дві громадянки України вже отримали необхідну допомогу, наразі загрози їх життю немає. Допомогу постраждалим надає українське Генконсульство у Стамбулі. Воно також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з'ясування всіх обставин аварії.