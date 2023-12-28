У Туреччині сталася масштабна ДТП: 10 людей загинуло, серед 61 постраждалого є 2 українки
У Туреччині сталася масштабна ДТП за участі трьох автобусів, вантажівки та трьох авто: внаслідок аварії загинули 10 людей, серед 61 постраждалого є 2 українки
Про це повідомляє Anadolu.
Вказано, що авто потрапили в ланцюгову аварію на стамбульському напрямку траси з невідомої причини. На місце ДТП прибув головний прокурор Сакарії Осман Кесе. На місці події також працюють правоохоронці, медики та пожежники.
Наразі правоохоронці затримали водіїв шести транспортних засобів, сьомий перебуває в лікарні. Його затримають після надання медичної допомоги.
Про постраждалих українок у коментарі hromadske повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, дві громадянки України вже отримали необхідну допомогу, наразі загрози їх життю немає. Допомогу постраждалим надає українське Генконсульство у Стамбулі. Воно також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з'ясування всіх обставин аварії.
- У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, ще вісім людей госпіталізували.
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