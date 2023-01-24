Заступники очільника Мінрегіону Лукеря та Негода подали у відставку

Відповідне оголошення Лукеря та Негода опублікували у facebook.

Лукеря зазначив, що прийняв це рішення ще на початку року, проте "через політичні та бюрократичні обставини" юридичне оформлення припало саме на цей тиждень.

"Дякую колегам та партнерам по Уряду, Парламенту, Офісу Президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст", - висловив вдячність ексзаступник.

В'ячеслав Негода, який відповідав за децентралізацію у Міністерстві, також опублікував відповідний пост, проте причини звільнення не назвав.

"Я вдячний всім, хто підтримував у важкі хвилини, вселяв віру і впевненість на цьому децентралізаційному марафоні до фінішу якого ще далеко", - пише він.

23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.

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