Росія окупувала Архангельське на Донеччині, - DeepState
У суботу, 4 травня, російські терористи захопили Архангельське Донецької області
Про це DeepState повідомляє у Telegram.
"Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові", - йдеться в повідомленні.
Аналітики також додали, що в обід з'явилися кадри ударів ЗСУ по терористах у посадках східніше села Архангельське.
- Протягом доби, 4 травня, на фронті відбулось 74 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку.
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