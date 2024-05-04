Росія окупувала Архангельське на Донеччині, - DeepState

Про це DeepState повідомляє у Telegram.

"Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що в обід з'явилися кадри ударів ЗСУ по терористах у посадках східніше села Архангельське.