РФ виділила 8 млн рублів на експозиції про загарбників у музеях на окупованих територіях
Росіяни у музеях на тимчасово окупованих територіях створюють експозиції на честь учасників так званої СВО: на них РФ виділила 8 мільйонів рублів
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що нові експозиційні зали у захоплених краєзнавчих музеях на тимчасово окупованих територіях облаштовують до 9 травня. В експозиціях проводять паралель між подіями Другої світової війна та військовими ЗС РФ, ігноруючи факт окупації України. Для учнів усіх місцевих шкіл проводитимуть обов'язкові екскурсії у ці музеї.
"Центр національного спротиву попереджає екскурсоводів й очільників освітніх фейкових адміністрацій про неодмінну відповідальність за участь в цьому пропагандистському фарсі", - наголосили в ЦНС.
- Раніше стало відомо, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської області створюють "шкільні музеї спеціальної воєнної операції", завдяки яким поширюють свою пропаганду.
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