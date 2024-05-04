РФ виділила 8 млн рублів на експозиції про загарбників у музеях на окупованих територіях

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що нові експозиційні зали у захоплених краєзнавчих музеях на тимчасово окупованих територіях облаштовують до 9 травня. В експозиціях проводять паралель між подіями Другої світової війна та військовими ЗС РФ, ігноруючи факт окупації України. Для учнів усіх місцевих шкіл проводитимуть обов'язкові екскурсії у ці музеї.

"Центр національного спротиву попереджає екскурсоводів й очільників освітніх фейкових адміністрацій про неодмінну відповідальність за участь в цьому пропагандистському фарсі", - наголосили в ЦНС.