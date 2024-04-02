У школах на ТОТ Херсонщини росіяни створюють "музеї СВО", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах", - зазначають у ЦНС.

У повідомленні акцентується, що ворог створює "музеї СВО" в усіх школах на ТОТ Херсонищини, а їхнє відвідування є обов’язковим для школярів. Такі місця орієнтовані на початкові класи й дітей, які ще не мають усталених переконань про життя в незалежній Україні.

"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти представлені "визволителями", - зауважують у ЦНС.