У школах на ТОТ Херсонщини росіяни створюють "музеї СВО", - Спротив
Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської області створюють "шкільні музеї спеціальної воєнної операції", завдяки яким поширюють свою пропаганду
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах", - зазначають у ЦНС.
У повідомленні акцентується, що ворог створює "музеї СВО" в усіх школах на ТОТ Херсонищини, а їхнє відвідування є обов’язковим для школярів. Такі місця орієнтовані на початкові класи й дітей, які ще не мають усталених переконань про життя в незалежній Україні.
"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти представлені "визволителями", - зауважують у ЦНС.
- 22 березня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни запровадили у школах "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ на Україну.
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