На ТОТ окупанти влаштовують "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни запровадили у школах "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ на Україну
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
За його словами, у школах так званої "ЛНР", за вказівкою з РФ, розпочали "інтелектуальні вікторини" під назвою "От Руси к России".
"Вчителям надіслали перелік запитань, на які мають відповісти діти, складених зі спотвореної окупантами історії. Вони нав’язують видумані загарбниками причини нападу Росії, запевняють в рості економіки та розпалюють ненависть до України", - пише голова ОДА.
Лисогор також додав, що у Сєвєродонецьку військові РФ примусово мобілізують чоловіків, здійснюючи побудинковий обхід. Місця проживань були уточнені під час нещодавніх "виборів".
Вже після завершення "виборів Путіна" розпочали заходи з відлову тих, хто підлягає призову. За декілька днів, що минули після волевиявлення, відомо щонайменше про два таких випадки, пише очільник ОДА.
- Після псевдовиборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України ворог вчергове почав масову паспортизацію юнаків з віку 14-15 років, а чоловіки, які вже мають російський паспорт, поставлені на облік у військкоматі.
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