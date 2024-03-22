На ТОТ окупанти влаштовують "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

За його словами, у школах так званої "ЛНР", за вказівкою з РФ, розпочали "інтелектуальні вікторини" під назвою "От Руси к России".

"Вчителям надіслали перелік запитань, на які мають відповісти діти, складених зі спотвореної окупантами історії. Вони нав’язують видумані загарбниками причини нападу Росії, запевняють в рості економіки та розпалюють ненависть до України", - пише голова ОДА.

Лисогор також додав, що у Сєвєродонецьку військові РФ примусово мобілізують чоловіків, здійснюючи побудинковий обхід. Місця проживань були уточнені під час нещодавніх "виборів".

Вже після завершення "виборів Путіна" розпочали заходи з відлову тих, хто підлягає призову. За декілька днів, що минули після волевиявлення, відомо щонайменше про два таких випадки, пише очільник ОДА.