Росіяни проводять примусову паспортизацію молоді: Федоров розповів про ситуацію на ТОТ після псевдовиборів президента РФ
Після псевдовиборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України ворог вчергове почав масову паспортизацію юнаків з віку 14-15 років, а чоловіки, які вже мають російський паспорт, поставлені на облік у військкоматі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у ефірі телемарафону.
Він розповів, що росіяни мають базу даних мешканців ТОТ України, яких можна мобілізувати. Також він зазначив, що окупанти "відкрили призовні столи на кожному підприємстві, тож масовою інформацією ворог вже володіє, і точно вже в них є база даних для того, щоб зробити мобілізацію".
Очільник Запорізької ОВА заявив, що росіяни знову почали видавати свої паспорти юнакам з віку 14-15 років на ТОТ після псевдовиборів президента РФ. Водночас загарбники змушують дітей у школах вчити й співати гімн Росії.
"Вони продовжують заміщувати генофонд наших населених пунктів тимчасово окупованих, привозячи своїх людей, привозячи з континентальної РФ гастролерів, які сьогодні заселяють наші помешкання. А попередньо ворог їх націоналізує", - сказав Федоров.
За його словами, зараз на ТОТ Запорізької області потенційно можуть потрапити під російську мобілізацію приблизно 50 тис. людей.
- 20 березня стало відомо, що на території тимчасово окупованої Луганської області після так званих виборів президента російські загарбники починають готуватися до посиленої примусової мобілізації місцевих жителів.
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