На ТОТ Луганщини окупанти готуються почати посилену мобілізацію місцевих жителів, - ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У так званій ЛНР очікують на "відмашку" зверху, аби розпочати посилену примусову мобілізацію. Вибори завершилися - голоси на найближчі декілька років не потрібні", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА повідомив, що призову підлягатимуть ті, хто отримав паспорти РФ. Їм збираються обмежити виїзд на територію Росії.

Водночас, за словами Лисогора, тих, хто вже перетнув російський кордон, але не встав там на військовий облік, очікує значний штраф. Для початку сума буде становити 200 тисяч рублів (близько 84 тис. грн).

Крім того, він додав, що у Новопсковській громаді окупанти вже два роки не можуть відновити автобусне сполучення між населеними пунктами та й по самому Новопскову. До повномасштабного вторгнення перевізники працювали за графіком.

"Наразі, щоб дістатися лікарні або оформити соціальні послуги, населення вимушене звертатися до послуг таксистів або йти пішки", - додає Лисогор.