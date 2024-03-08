Примусова мобілізація на ТОТ: окупанти затримують чоловіків призовного віку на Луганщині

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

"У так званій ЛНР достроковим є не тільки голосування за провладного кандидата в президенти РФ, а й примусова мобілізація", - написав він.

За його словами, до мобілізації росіяни почали готуватися ще до завершення голосування. Він розповів, що в декількох районах окупованої Луганщини вже затримують чоловіків призовного віку. Такий наказ надано окупаційним правоохоронцям.

Очільник ОДА також зазначив, що протягом усієї зими мешканці підконтрольних Україні прифронтових сіл щотижня забезпечувалися усім необхідним.

"Попри небезпеку й негоду, співробітники Красноріченської військової адміністрації або поліцейські обов’язково доправляли хліб, продукти та інші речі. Кожен гуманітарний вантаж, що планувався, був доставлений і розданий людям. За перші дні березня здійснено вже чотири вояжі до звільнених населених пунктів. Так, учора туди привезли ще одну партію хліба – на цей раз жителям Новолюбівки та Невського", - каже Лисогор.

Він також говорить, що в останню добу штурми з боку росіян були спрямовані на Білогорівку. Обстрілів також зазнали Невське та Макіївка.

Значні проблеми з оформленням пенсій спостерігаються в окупованому Сорокиному, зауважив Лисогор.

"Місцеве населення вже не знає, чи є сенс ставати в чергу до пенсійного фонду, якщо спеціалісти цієї установи приймають лише одну годину на добу. Всі, хто не встиг, формують чергу на наступний день", - підкреслює очільник ОДА.