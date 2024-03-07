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Головна Війна з Росією Федоров: ворог на ТОТ патрулює вулиці дронами та призначає гауляйтерами відставних військових із РФ замість місцевих колаборантів

Федоров: ворог на ТОТ патрулює вулиці дронами та призначає гауляйтерами відставних військових із РФ замість місцевих колаборантів

7 березня, 2024 четвер
11:19
Війна з Росією

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував ліквідацію 6 березня організаторки псевдовиборів у Бердянську та заявив, що окупантам допомогли із "зачисткою" колаборантів

Про це інформує "Радіо Свобода".

За його словами, зрадники України вже не потрібні окупантам. 

"Якщо чесно, я думаю, що рашистська окупаційна влада ще й подякували нашому спротиву за те, що вони допомогли зачищати колаборантів, які вже не потрібні ворогу. Яку тенденцію ми бачимо останній рік? Це те, що всіх тих колаборантів та зрадників, яких призначали, ворог сам починає знімати", - сказав Федоров.

За його словами, це стосується головних лікарів лікарень, "керівників" різних населених пунктів: "Десь в Мелітопольському районі вони вже вп’яте змінили ту владу, яка начебто керує містом".

Також Федоров розповів, що нині росіяни присилають "величезну кількість" відставних пенсіонерів, військових, які теж чинять владу на окупованих територіях. За його даними, ворог посилює репресії на тимчасово окупованих територіях.

"Ворог наразі посилює репресії, робить тотальні фільтраційні заходи. Як приклад, в Мелітополі, Токмаку і Бердянську ворог вже другий тиждень почав патрулювання вулиць дронами. Вони намагаються чітко ідентифікувати усе пересування по вулицях, домівках, для того, щоб зрозуміти ще більш детально, що відбувається", - зазначає очільник Запорізької ОВА.

  • У середу, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто організаторки псевдовиборів Світлани Самойленко: жінка померла.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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