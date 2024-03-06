В окупованому Бердянську підірвали авто організаторки "виборів" Ільїної: жінка померла, - МВА

Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську", - написала вона.

Згодом Галіціна уточнила, що інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Окупанти поширили відео, на якому видно понівечену автівку, яка належала "пособниці окупантів, що була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу". Йдеться про Ільїну Олену Валеріївну, яка займалась організацією так званих виборів. Вказано, що після того, як жінка сіла в машину, спрацював вибуховий пристрій. Жінка від отриманих травм померла в лікарні.

"Її син - Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації "окупантів"", - додала очільниця МВА.