У Маріуполі пролунали вибухи: під час ремонту залізниці підірвалися окупанти, - Андрющенко
У середу, 21 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно звуки вибухів. Повідомляється про підрив російських інженерів під час ладнання залізниці
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Про вибухи у місті він заявив близько 13:05, а згодом уточнив, що вони не пов'язані з "бавовною" окупантів.
Насправді ж, за даними Андрющенка, це окупаційні інженери підірвались у районі Гавані у Приморському районі.
"Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі", - додав радник мера Маріуполя.
- Уранці 19 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області також було чутно серію вибухів. Повідомлялося про падіння російського літака.
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