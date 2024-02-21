У Маріуполі пролунали вибухи: під час ремонту залізниці підірвалися окупанти, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Про вибухи у місті він заявив близько 13:05, а згодом уточнив, що вони не пов'язані з "бавовною" окупантів.



Насправді ж, за даними Андрющенка, це окупаційні інженери підірвались у районі Гавані у Приморському районі.

"Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі", - додав радник мера Маріуполя.