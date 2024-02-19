У районі Маріуполя пролунали вибухи. Подробиці
Уранці понеділка, 19 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно серію вибухів. Повідомляють про ймовірне падіння російського літака
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі селища Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи", - написав він близько 09:20.
За словами Андрющенка, після двох вибухів зафіксовано падіння повітряної цілі в районі Рибацького Маріупольського району. Точне місце падіння встановити неможливо. Він додав, що всі під'їзди та підходи в районі охоплено.
На думку радника мера міста, під Маріуполем впав або російський літак, або БПЛА такого самого розміру.
Пізніше він додав, що повітряну ціль, ймовірно, було збито на зворотному руху з Донецька в напрямку Приморсько-Ахтарська у РФ.
Спротив Маріуполя також повідомляє про падіння російського літака у районі селища Рибацьке.
"Жителі міста пишуть, що чують вибухи у різних районах. Окупанти повідомляють про роботу ППО", - йдеться у повідомленні.
- Уранці 13 лютого у Маріуполі також було чутно вибухи. Тоді, ймовірно, прилетіло по розташуванню окупантів.
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