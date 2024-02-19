У районі Маріуполя пролунали вибухи. Подробиці

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі селища Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи", - написав він близько 09:20.

За словами Андрющенка, після двох вибухів зафіксовано падіння повітряної цілі в районі Рибацького Маріупольського району. Точне місце падіння встановити неможливо. Він додав, що всі під'їзди та підходи в районі охоплено.



На думку радника мера міста, під Маріуполем впав або російський літак, або БПЛА такого самого розміру.

Пізніше він додав, що повітряну ціль, ймовірно, було збито на зворотному руху з Донецька в напрямку Приморсько-Ахтарська у РФ.

Спротив Маріуполя також повідомляє про падіння російського літака у районі селища Рибацьке.

"Жителі міста пишуть, що чують вибухи у різних районах. Окупанти повідомляють про роботу ППО", - йдеться у повідомленні.