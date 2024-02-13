У Маріуполі пролунали вибухи: є приліт по розташуванню окупантів, - Андрющенко
Уранці 13 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно вибухи. Ймовірно, прилетіло по розташуванню окупантів. Детонацію досі чують у Мангуші
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району, по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі", - написав він у телеграм.
Радник мера додав, що чекає на деталі та можливе фото звітування.
"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складу боєкомплектів триває", - повідомив Андрющенко майже через годину після "бавовни".
- Того ж ранку російські окупанти обстріляли ферму на Харківщині та Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атак на регіони загинули двоє людей, ще двох поранено.
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