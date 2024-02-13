У Маріуполі пролунали вибухи: є приліт по розташуванню окупантів, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району, по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі", - написав він у телеграм.



Радник мера додав, що чекає на деталі та можливе фото звітування.

"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складу боєкомплектів триває", - повідомив Андрющенко майже через годину після "бавовни".