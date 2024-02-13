Війська РФ зранку вдарили по Харківщині та Дніпропетровщині: є загиблі та постраждалі
Уранці вівторка, 13 лютого, російські окупанти обстріляли ферму на Харківщині та Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атак на регіони загинули двоє людей, ще двох поранено
Про обстріл Харківщини повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ворог здійснив артобстріл села Курилівка Куп'янського району о 07:30. Влучання відбулося на території фермерського господарства, унаслідок чого загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу села Курилівка загинули двоє цивільних чоловіків.
Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.
Крім того, окупанти вранці вдарили по Нікополю. Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки РФ загинула людина.
Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки.
Також пошкоджений приватний будинок. Деталі уточнюються.
- Ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети. Низку дронів збили над Дніпропетровською областю, але сталися і влучання, зокрема в енергетичний та інфраструктурний об'єкти у Дніпрі.
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