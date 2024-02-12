РФ запустила по Україні "шахеди" та ракети: у Дніпрі прогриміли вибухи
Ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети
О 22:12 повітряні сили України оголосили загрозу застосування ударних БПЛА у Херсонській та Миколаївській областях.
Згодом "шахеди" полетіли у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей, де взяли курс на Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.
О 23:00 нова група "шахедів" вилетіла з Херсонщини на Дніпропетровщину.
Також ПС поінформували про активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий регіонів.
Суспільне повідомило про вибухи у Дніпрі, а згодом й про повторні звуки вибухів.
О 23:23 була помічена ракета на Дніпро та нова група "шахедів" із Запорізької області на Дніпропетровську.
Згодом ПС повідомили про ще одну ракету на Дніпро.
Мер Дніпра Борис Філатов написав у своєму телеграм: "Ненавиджу".
Станом на 23:50 на Дніпро рухаються 4 групи ворожих БПЛА з півдня, сходу та півночі.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.22
- EUR Купівля 40.69Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе