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РФ запустила по Україні "шахеди" та ракети: у Дніпрі прогриміли вибухи

12 лютого, 2024 понедiлок
23:53
Війна з Росією сили ППО

Ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети

О 22:12 повітряні сили України оголосили загрозу застосування ударних БПЛА у Херсонській та Миколаївській областях.

Згодом "шахеди" полетіли у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей, де взяли курс на Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

О 23:00 нова група "шахедів" вилетіла з Херсонщини на Дніпропетровщину.

Також ПС поінформували про активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий регіонів.

Суспільне повідомило про вибухи у Дніпрі, а згодом й про повторні звуки вибухів.

О 23:23 була помічена ракета на Дніпро та нова група "шахедів" із Запорізької області на Дніпропетровську.

Згодом ПС повідомили про ще одну ракету на Дніпро.

Мер Дніпра Борис Філатов написав у своєму телеграм: "Ненавиджу".

Станом на 23:50 на Дніпро рухаються 4 групи ворожих БПЛА з півдня, сходу та півночі.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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