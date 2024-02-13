У результаті обстрілу з боку РФ серйозних пошкоджень зазнала одна з ТЕС
У ніч на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, на якій серйозно пошкоджено обладнання
Про це пресслужба ДТЕК повідомила у телеграм.
"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Деталі: У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії.
У компанії додають, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.
- Нагадаємо, що ввечері та у ніч на 13 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети. Вибухи пролунали у Дніпрі.
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