У результаті обстрілу з боку РФ серйозних пошкоджень зазнала одна з ТЕС

Про це пресслужба ДТЕК повідомила у телеграм.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Деталі: У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії.

У компанії додають, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.