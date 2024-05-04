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В аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва, занесеного Росією до "списку терористів"

4 травня, 2024 субота
17:13
Світ Мустафа Джемілєв
Зміст

Вдень у суботу 4 травня 2024 року служба безпеки міжнародного аеропорту Кишинева затримала громадянина України кримськотатарського походження Ерола Велієва

Подробиці розповів на фейсбуці очільник Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.

"Близько години тому (приблизно о 15:00, - ред.) після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва. Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до "списку терористів", які підлягають арешту", - пояснив Чубаров.

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За його словами, помічника Джемілєва "відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть" співробітники Служби антитерору.

Про ситуацію, що виникла, було повідомлено МЗС України, а також посольство України в Молдові.

О 16:59 народний депутат Чубаров поінформував, що молдавські правоохоронці звільнили Ерола Велієва звільнено.

Теги:
Росія
Крим
Молдова
кримські татари
Мустафа Джемілєв
Рефат Чубаров
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