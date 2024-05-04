В аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва, занесеного Росією до "списку терористів"

Подробиці розповів на фейсбуці очільник Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.

"Близько години тому (приблизно о 15:00, - ред.) після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва. Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до "списку терористів", які підлягають арешту", - пояснив Чубаров.

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За його словами, помічника Джемілєва "відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть" співробітники Служби антитерору.

Про ситуацію, що виникла, було повідомлено МЗС України, а також посольство України в Молдові.

О 16:59 народний депутат Чубаров поінформував, що молдавські правоохоронці звільнили Ерола Велієва звільнено.