В аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва, занесеного Росією до "списку терористів"
Вдень у суботу 4 травня 2024 року служба безпеки міжнародного аеропорту Кишинева затримала громадянина України кримськотатарського походження Ерола Велієва
Подробиці розповів на фейсбуці очільник Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.
"Близько години тому (приблизно о 15:00, - ред.) після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва. Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до "списку терористів", які підлягають арешту", - пояснив Чубаров.
Читайте також: "Розраховую на президента": Зеленський передав Ердогану список українців, зокрема кримських татар, яких утримує РФ
За його словами, помічника Джемілєва "відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть" співробітники Служби антитерору.
Про ситуацію, що виникла, було повідомлено МЗС України, а також посольство України в Молдові.
О 16:59 народний депутат Чубаров поінформував, що молдавські правоохоронці звільнили Ерола Велієва звільнено.
- За 10 років окупації Криму Росія засудила через політичні мотиви 320 жителів півострова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе