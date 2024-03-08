"Розраховую на президента": Зеленський передав Ердогану список українців, зокрема кримських татар, яких утримує РФ
Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом передав йому список українців, зокрема кримських татар, яких незаконно утримує Росія
Про це Володимир Зеленський повідомив після двосторонньої зустрічі з президентом Туреччини.
"Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема, кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються у російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах. Маємо звільнити їх усіх – і воїнів і цивільних, і хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є", - сказав президент України.
Зеленський озвучив імена декількох кримських татар, яких незаконно утримує Росія. До прикладу, це Наріман Джилял, Венбю Умерова і Сервер Мустафаєв.
- Президент України Володимир Зеленський 8 березня прибув з офіційним візитом до Туреччини. Там він зокрема оглянув два корвети, які будуються для ВМС ЗСУ.
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