"Розраховую на президента": Зеленський передав Ердогану список українців, зокрема кримських татар, яких утримує РФ

Про це Володимир Зеленський повідомив після двосторонньої зустрічі з президентом Туреччини.

"Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема, кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються у російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах. Маємо звільнити їх усіх – і воїнів і цивільних, і хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є", - сказав президент України.

Зеленський озвучив імена декількох кримських татар, яких незаконно утримує Росія. До прикладу, це Наріман Джилял, Венбю Умерова і Сервер Мустафаєв.