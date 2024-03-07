Зеленський 8 березня відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський 8 березня 2024 року відвідає Туреччину з офіційним візитом і зустрінеться з Реджепом Ердоганом
Про це повідомляє агенція "Анадолу".
Видання інформує, що в рамках візиту сторони обговорять хід війни між Україною та Росією, ситуацію щодо продовження угоди про Зерновий коридор, а також питання пошуку міцного миру в регіоні.
Також зазначається, що президенти Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський обміняються думками щодо зміцнення відносин між Туреччиною та Україною.
- 6 січня Зеленський зателефонував Ердогану і обговорив "зерновий коридор", Формулу миру та оборонну співпрацю.
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