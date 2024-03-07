Зеленський 8 березня відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

Про це повідомляє агенція "Анадолу".

Видання інформує, що в рамках візиту сторони обговорять хід війни між Україною та Росією, ситуацію щодо продовження угоди про Зерновий коридор, а також питання пошуку міцного миру в регіоні.

Також зазначається, що президенти Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський обміняються думками щодо зміцнення відносин між Туреччиною та Україною.