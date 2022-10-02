У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа", - Зеленська
У Туреччині відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвета типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.
"Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - зазначила вона.
Відомо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.
- 18 серпня першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я "Гетьман Іван Мазепа". Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.
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