Першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я "Гетьман Іван Мазепа"
Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada ВМС Збройних сил України
Відповідний Указ №586/2022 опублікований на сайті Президента України.
Першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я.
"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю:
Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа", - сказано в документі.
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