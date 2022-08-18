Відповідний Указ №586/2022 опублікований на сайті Президента України.

Першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю:

Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа", - сказано в документі.

ДП "Антонов" долучилося до кампанії "Be Brave Like Ukraine", присвоївши літакам підприємства власні імена міст-героїв - Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші.

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