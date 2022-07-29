Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші: ДП "Антонов" дало 10 літакам імена міст-героїв України
ДП "Антонов" долучилося до кампанії "Be Brave Like Ukraine", присвоївши літакам підприємства власні імена міст-героїв
Про це повідомляє ДП "Антонов"
Державне підприємство "Антонов" (Український авіабудівний концерн) долучилося до комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine", що стартувала 8 квітня цього року і ставить за мету доносити до світу сміливість України.
Отож відтепер 10 літаків концерну матимуть власні імена міст-героїв і отримають такі написи:
- Літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;
- Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;
- Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;
- Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;
- Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;
- Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;
- Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;
- Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;
- Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
- Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL
"На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження Батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам, - наголошують у концерні. - Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги! "
- ДП "Антонов" тісно співпрацює з правоохоронними, слідчими органами України в напрямку збирання доказів злочинів, здійснених російськими окупантами
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