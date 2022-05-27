Про це повідомляє компанія на своїй сторінці у фейсбук.

"В мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації". Наголошуємо, що ДП "Антонов" тісно співпрацює з правоохоронними, слідчими органами України в напрямку збирання доказів злочинів, здійснених російськими окупантами", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначають, що відео, яке стало основою для поширення цієї недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "Антонов" та відповідними державними органами.

Нагадаємо, найбільший літак світу Ан-225 "Мрія" був знищений в ході наступу російських військ на Київ у кінці лютого.

У кінці березня ДП "Антонов" створило Міжнародний фонд відродження легендарного літака.

9 квітня у компанії заявили, що Літак АН-225 “Мрія” не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж

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