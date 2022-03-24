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ДП "Антонов" створило Міжнародний фонд відродження легендарного літака Ан-225 "Мрія"

24 березня, 2022 четвер
16:45
війна з Росією Ан-225 "Мрія"

У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія". Наразі підприєство створило Міжнародний фонд відродження

Як повідомляє ДП "Антонов", незважаючи на тяжкі часи, колектив із рішучістю вважає "за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія".

У підприємстві зазначають, що мають всю необхідну конструкторську та науково-технічну документацію, а саме головне – "велике бажання та натхнення колективу" у відновленні легендарного літака.

"На жаль, у тяжкий час для України та ДП «АНТОНОВ» для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога» за банківськими реквізитами", - пишуть у ДП "Антонов".

Реквізити:

ANTONOV COMPANY

1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA473223130000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. ​JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

  • Нагадаємо, окупанти знищили найбільший український літак "Мрія"

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Новини
Ан-225 "Мрія"
ДП Антонов
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