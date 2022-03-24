ДП "Антонов" створило Міжнародний фонд відродження легендарного літака Ан-225 "Мрія"
У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія". Наразі підприєство створило Міжнародний фонд відродження
Як повідомляє ДП "Антонов", незважаючи на тяжкі часи, колектив із рішучістю вважає "за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія".
У підприємстві зазначають, що мають всю необхідну конструкторську та науково-технічну документацію, а саме головне – "велике бажання та натхнення колективу" у відновленні легендарного літака.
"На жаль, у тяжкий час для України та ДП «АНТОНОВ» для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога» за банківськими реквізитами", - пишуть у ДП "Антонов".
Реквізити:
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- Нагадаємо, окупанти знищили найбільший український літак "Мрія"
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