Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський обговорив з Ердоганом "зерновий коридор", Формулу миру та оборонну співпрацю

Зеленський обговорив з Ердоганом "зерновий коридор", Формулу миру та оборонну співпрацю

6 січня, 2024 субота
00:28
Війна з Росією Ердоган та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський відзначив, що українсько-турецька співпраця вже почала давати відчутні результати у високотехнологічній сфері, зокрема щодо створення спільних оборонних підприємств та спільного виробництва оборонної продукції. Президенти домовилися продовжити контакти між країнами на різних рівнях для посилення цієї взаємодії.

"Співрозмовники приділили багато уваги безпеці в Чорному морі. Володимир Зеленський заявив, що попри спроби Росії зірвати мирне судноплавство Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності, а після запуску альтернативного «зернового коридору» ним пройшло понад 14 мільйонів тонн вантажів. Президент України акцентував, що наша держава готова й далі працювати над покращенням безпекової ситуації в Чорному морі, вітає зусилля Туреччини, Болгарії та Румунії щодо протимінної діяльності та готова долучитися до них", - йдеться у повідомленні.

Президент України подякував Ердогану за підтримку Формули миру, зокрема за лідерство Туреччини в реалізації напряму "Продовольча безпека". Володимир Зеленський запросив Турецьку республіку відправити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав, а також узяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Лідери також домовилися про проведення найближчим часом у Туреччині форуму з відбудови України.

Своєю чергою держагентство Анадолу, цитуючи Ердогана, відзначило, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника та провести мирні переговори для забезпечення миру в Україні.

Також вони відзначили, що турецький лідер заявив про важливість відновлення зернового коридору та зазначив, що він продовжує дипломатичні контакти з цією метою.

Ердоган додав, що якнайшвидше має бути досягнуто припинення вогню та відчинені двері для миру в Україні.

  • Болгарія, Румунія й Туреччина готують угоду про розмінування Чорного моря, яку планують підписати 11 січня.
Володимир Зеленський
експорт зерна
Реджеп Ердоган
допомога Україні
Читайте також:
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
4 січня, 2024 четвер
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
Південна та Північна Корея
5 січня, 2024 п'ятниця
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
окупанти, орки
5 січня, 2024 п'ятниця
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
00:56
У Шотландії виникли проблеми з фінансуванням розміщення біженців з України
00:05
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують на Київщині та Хмельниччині
2024, п'ятниця
5 січня
23:54
Руслан Стефанчук
У Верховній Раді планують створити комітет із питань НАТО, - Стефанчук
23:08
УБД
Попри поранення та полон: захисник Маріуполя заявив, що не отримав УБД за майже рік після повернення на волю
22:48
Новини Львова
У Туреччині арештували 15 людей за підозрою у співпраці з розвідкою Ізраїлю, 8 депортували
22:24
Виконавець ролі детектива з американського серіалу "Старскі та Гатч" Девід Соул помер у віці 80 років
22:09
F-16
У Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів
21:53
Співзасновника Київгуми арештували за підозрою в торгівлі з Росією
21:50
Володимир Зеленський, Авдіївка
Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну, - Зеленський
21:36
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
21:33
Ексклюзив
ЗСУ
"Від цього залежить існування України": ексвзводний "Айдару" Дикий про потребу в масштабній мобілізації
21:28
OPINION
Віталій Портников
США зменшать підтримку України. Колонка Віталія Портникова
20:42
Аналітика
Сергій Згурець
Біля Бахмута та Авдіївки у противника немає критичного просування. Воєнні підсумки тижня
20:17
м'ясо птиці
Польський єврокомісар заявив, що вимагатиме обмежень на постачання цукру та м'яса птиці з України
20:14
на скріншоті з відео Валерій Залужний
Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі: про що говорили
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Не тільки "Квартал-95", а й "Дизель-шоу"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 681-го дня війни: спецоперація ГУР у Бєлгородській області, створення бойового робота та ліквідація 7 ворожих танків за добу на Таврійському напрямку
19:49
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні
19:43
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на фронті відбулось 56 боєзіткнень, Сили оборони відбили 19 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:38
Грант Шаппс
"Змусили піти до КНДР з простягнутою рукою": міністр оборони Британії назвав купівлю РФ ракет у Пхеньяна приниженням Путіна
19:32
Ексклюзив
FPV-дрони
Чіп для наведення FPV-дронів проти окопних ворожих РЕБ: оператор БПЛА Щербаківський розповів про нові українські розробки
19:30
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 94, збитки сягнули $6,4 млрд
19:27
Погода
Через морози до -18 ºС на Київщині змінять режим роботи Пунктів незламності
19:22
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
США 8 січня запустять на Місяць перший космічний корабель через 50 років після останньої місії
19:10
Рамзан Кадиров
Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій проти членів його сім'ї
19:00
Огляд
Wisent 1
Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля
18:50
Оскар Пісторіус
Паралімпійця Пісторіуса, який отримав 13 років за вбивство своєї дівчини, достроково звільнили з в'язниці
18:50
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину
РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в селі Інгулець на Херсонщині: загинула людина
18:20
Чорне море, Крим
ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму
18:16
Шмигаль
Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти та пообіцяв збільшити виплати вчителям на 21%
18:06
Сектор Гази
Ізраїль окреслив плани щодо управління Газою після закінчення війни з ХАМАС
18:05
OPINION
Сергій Таран
ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України
18:03
На фото: Луна
Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"
17:55
Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов
17:45
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"
17:35
Оновлено
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
17:27
продукти магазин
Світові ціни на продовольчі товари знизились після рекордного зростання у 2022 році, - ООН
17:26
Олександр Ткаченко
Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко
16:53
Володимир Путін
"В Україні визнали, що Путін має мирні наміри": роспропаганда запустила нову маніпуляцію
16:53
непал солдати
Непал призупинив видачу дозволів на роботу в РФ через вербування своїх громадян на війну проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV