Зеленський обговорив з Ердоганом "зерновий коридор", Формулу миру та оборонну співпрацю

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський відзначив, що українсько-турецька співпраця вже почала давати відчутні результати у високотехнологічній сфері, зокрема щодо створення спільних оборонних підприємств та спільного виробництва оборонної продукції. Президенти домовилися продовжити контакти між країнами на різних рівнях для посилення цієї взаємодії.

"Співрозмовники приділили багато уваги безпеці в Чорному морі. Володимир Зеленський заявив, що попри спроби Росії зірвати мирне судноплавство Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності, а після запуску альтернативного «зернового коридору» ним пройшло понад 14 мільйонів тонн вантажів. Президент України акцентував, що наша держава готова й далі працювати над покращенням безпекової ситуації в Чорному морі, вітає зусилля Туреччини, Болгарії та Румунії щодо протимінної діяльності та готова долучитися до них", - йдеться у повідомленні.

Президент України подякував Ердогану за підтримку Формули миру, зокрема за лідерство Туреччини в реалізації напряму "Продовольча безпека". Володимир Зеленський запросив Турецьку республіку відправити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав, а також узяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Лідери також домовилися про проведення найближчим часом у Туреччині форуму з відбудови України.

Своєю чергою держагентство Анадолу, цитуючи Ердогана, відзначило, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника та провести мирні переговори для забезпечення миру в Україні.

Також вони відзначили, що турецький лідер заявив про важливість відновлення зернового коридору та зазначив, що він продовжує дипломатичні контакти з цією метою.

Ердоган додав, що якнайшвидше має бути досягнуто припинення вогню та відчинені двері для миру в Україні.