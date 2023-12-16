Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Підписання угоди між Болгарією, Румунією та Туреччиною щодо розмінування Чорного моря відбудеться 11 січня
Про це повідомляє TRT Haber.
У рамках Тристоронньої ініціативи, започаткованої під керівництвом Туреччини для боротьби з мінною загрозою в Чорному морі, 22-23 листопада був провели 3-й раунд засідання Цільової групи з протимінної діяльності в Чорному морі за участю представників з Туреччини, Болгарії та Румунії.
Церемонія підписання планується в Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн.
- 21 листопада стало відомо, що члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну.
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