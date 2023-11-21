Туреччина, Румунія та Болгарія готують підрозділ для захисту зернового коридору з України, - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg.

Зауважується, що новий підрозділ, що є власною ініціативою трьох чорноморських країн НАТО, зможе захистити тимчасовий зерновий коридор.

Заступники міністрів оборони трьох країн планують зустрітися в Анкарі 22 листопада, щоб спробувати остаточно узгодити деталі завдань підрозділу з розмінування. Поки що незрозуміло, чи буде також підписана остаточна угода після дводенної зустрічі, повідомили три джерела.

І попри те, що робота мінних тральщиків не вважатиметься операцією НАТО, діяльність нового підрозділу стане першою спільною акцією країн Альянсу в Чорному морі з початку війни РФ проти України.