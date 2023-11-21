Туреччина, Румунія та Болгарія готують підрозділ для захисту зернового коридору з України, - ЗМІ
Члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Bloomberg.
Зауважується, що новий підрозділ, що є власною ініціативою трьох чорноморських країн НАТО, зможе захистити тимчасовий зерновий коридор.
Заступники міністрів оборони трьох країн планують зустрітися в Анкарі 22 листопада, щоб спробувати остаточно узгодити деталі завдань підрозділу з розмінування. Поки що незрозуміло, чи буде також підписана остаточна угода після дводенної зустрічі, повідомили три джерела.
І попри те, що робота мінних тральщиків не вважатиметься операцією НАТО, діяльність нового підрозділу стане першою спільною акцією країн Альянсу в Чорному морі з початку війни РФ проти України.
- 10 жовтня Bloomberg з посиланням на анонімних офіційних осіб повідомив, що Туреччина, Румунія та Болгарія планують створити у листопаді підрозділ спеціальних сил для розмінування своїх територіальних вод Чорного моря від наслідків війни РФ проти України.
- 21 жовтня повідомлялося, що ці країни проводить підготовку для початку операції з розмінування Чорного моря від наслідків війни РФ проти України.
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