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Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до розмінування Чорного моря

21 жовтня, 2023 субота
05:08
Війна з Росією Чорне море

Болгарія, Румунія і Туреччина проводить підготовку для початку операції з розмінування Чорного моря від наслідків війни РФ проти України

Відповідну заяву зробив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв на відкритті міжнародної конференції "Завоювання миру в Україні", яку організував Софійський безпековий форум у партнерстві з Посольством США в Болгарії, інформує Аналітичний центр балканських досліджень ex-Yu у фейсбук.

"Щодо ситуації в Чорному морі, готується початок протимінної операції з Румунією та Туреччиною, яка сприятиме як підвищенню безпеки в болгарських територіальних водах, так і експорту зерна з України", — зазначив Тагарєв.

За словами голови оборонного відомства Болгарії, серед основних факторів, що визначають складне безпекове середовище, є агресивні дії Росії проти України, ситуація на Західних Балканах та терористична загроза, яка стала особливо актуальною після терористичних актів ХАМАС проти Ізраїлю та зростання напруги на Близькому Сході.

Тагарєв зазначив, що Болгарія надає Україні всебічну дипломатичну, політичну, військову та гуманітарну допомогу і продовжуватиме це робити в міру можливостей, поки це буде необхідно.

Ба більше, Болгарія розглядає допомогу Україні і в довгостроковій перспективі — зокрема як допомогти, щоб Україна побудувала необхідні інститути та можливості у Збройних силах, щоб якнайшвидше стала членом НАТО та ЄС, досягнувши тим самим повних гарантій своєї безпеки.

  • 10 жовтня Bloomberg з посиланням на анонімних офіційних осіб повідомив, що Туреччина, Румунія та Болгарія планують створити у листопаді підрозділ спеціальних сил для розмінування своїх територіальних вод Чорного моря від наслідків війни РФ проти України.
Румунія
Туреччина
Болгарія
Чорне море
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