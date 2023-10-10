Туреччина, Румунія та Болгарія планують об'єднатись для розмінування Чорного моря, - Bloomberg
Три країни-члени НАТО планують створити у листопаді підрозділ спеціальних сил для розмінування своїх територіальних вод Чорного моря від наслідків війни РФ проти України
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімних офіційних осіб, які беруть участь у переговорах країн.
Об'єднання Туреччини, Румунії та Болгарії для спільного розмінування не є операцією НАТО, але створення спільних сил з розмінування моря буде першим великим об’єднаним зусиллями союзників у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Така ініціатива спричинена тим, що країни НАТО все частіше стикаються з провокаційною поведінкою Росії та інцидентами падіння уламків, які вважаються випадковими.
Нові сили будуть повністю мирними й не виводитимуть у море жодних додаткових кораблів НАТО, а метою місії є демонстрація здатності трьох країн розв'язати проблему самостійно, заявили двоє офіційних осіб.
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