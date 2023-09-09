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На території Румунії знайшли уламки ще одного російського безпілотника

9 вересня, 2023 субота
19:48
Світ Румунія

Солдати військово-морських сил Румунії знайшли нові фрагменти російського безпілотника, який в суботу впав на території Румунії. Їх виявили біля Плауру — села, що розташоване біля українського Ізмаїла

Про це повідомляє Hot News.

У суботу, 9 вересня, військовослужбовці Військово-морських сил Румунії проводили пошукові роботи  в районі Плауру — села, що розташоване біля українського Ізмаїла, у результаті чого були знайдені уламки безпілотника, схожого на ті, що були на озброєнні російської армії.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, будучи військовими злочинами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили МАпН залишаються в бойовій готовності та продовжуватимуть обстеження в районах, де російські війська здійснюють обстріли української портової інфраструктури на Дунаї.

Румунський президент Клаус Йоганніс заявив, що це «абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі».

"Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений атаками Росії на українські порти на Дунаї", — зазанчив він.

Після інцеденту президент Румунії у телефонному форматі поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, поінформувавши його про нові події. 

Генсек підтвердив повну солідарність з Румунією та запевнив, що Північноатлантичний альянс і союзники на боці Румунії.

За словами Клауса Йоганніса, в рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і отримує найсильніші гарантії безпеки за всю нашу історію.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.  

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування

Румунія повідомила Північноатлантичний альянс про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. НАТО висловило підтримку й заявило, що слідкує за розвитком подій.

7 вересня мер комуни Чаталкіой в Румунії Тудор Чернега обговорив із главою міноборони можливість проведення евакуації місцевих жителів села Плауру через часті атаки Росії на Одещину.

Україна
Росія
Румунія
Одещина
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
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