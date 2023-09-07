НАТО відреагувало на заяву Румунії про знайдені уламки російського дрона

Про це інформує NewsMaker з посиланням на офіційного представника НАТО Ділана Вайта.

"Румунія підтвердила, що уламки, можливо, безпілотника, виявили на румунській території поблизу кордону з Україною. Влада країни проводить розслідування інциденту і повідомила про це на засіданні ради НАТО", - наголосив Вайт і додав, що країни-союзники висловили солідарність з Румунією.

Представник Альянсу також наголосив, що НАТО суттєво посилило свою присутність у регіоні Чорного моря після агресії Росії проти України.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і знаходимося в тісному контакті з нашим союзником Румунією", - сказав офіційний представник НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування https://espreso.tv/prezident-rumunii-vidreaguvav-na-intsident-z-imovirnim-padinnyam-ulamkiv-rosiyskogo-drona