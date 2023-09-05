OSINT-аналітики встановили точне місце падіння російського дрона на території Румунії
OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл
Про це повідомляє GeoConfirmed у twitter.
Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час чергової атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України.
Ця точка розташована на відстані менш ніж півтора кілометра від села Плауру.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.
У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.
6 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе