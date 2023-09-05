OSINT-аналітики встановили точне місце падіння російського дрона на території Румунії

Про це повідомляє GeoConfirmed у twitter.

Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час чергової атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України.

Ця точка розташована на відстані менш ніж півтора кілометра від села Плауру.

GeoLocation conclusion:



Estimated area of the crash = the Romanian side of the river, area around 45.328864, 28.803601



Thanks to @auditor_ya, @neonhandrail and @LondonDigiTech



4/X pic.twitter.com/1gV4OznWNc — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 5, 2023

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

6 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.