Президент Румунії заявив, що на території країни не падали російські дрони

Про це інформує румунський сайт новин G4Media.ro.

На пресконференції в Чінку лідер країни заявив, що жодні деталь, дрон або інша частина будь-якого пристрою не потрапили на територію Румунії.

"Нічого не досягло Румунії, але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону. Міністр оборони повідомив мені про атаки за 800 метрів від нашого кордону", - сказав Йоганніс.

Президент Румунії стверджував, що держава повністю володіє своїм повітряним простором і має дуже сильні гарантії безпеки.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.