Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було
Україна повідомила, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту (Одещина)"шахеди" впали та здетонували на території Румунії. В Бухаресті відреагували
Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.
Відомство закликало партнерів забезпечити Україну додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також держав-сусідів.
У МЗС Румунії засудили атаки на цивільну інфраструктуру України і назвало їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила.Там також зазначили, що структури відстежували ситуацію в реальному часі.
"Атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", - зазначили у Міноборони.
У міністерстві зазначили, що продовжують впроваджувати заходи посиленої пильності, а також заходи, призначені для зміцнення оборони та стримування на східному фланзі, відповідно до національного плану та планів НАТО.
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