Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було

Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Відомство закликало партнерів забезпечити Україну додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також держав-сусідів.

У МЗС Румунії засудили атаки на цивільну інфраструктуру України і назвало їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила.Там також зазначили, що структури відстежували ситуацію в реальному часі.

"Атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", - зазначили у Міноборони.

У міністерстві зазначили, що продовжують впроваджувати заходи посиленої пильності, а також заходи, призначені для зміцнення оборони та стримування на східному фланзі, відповідно до національного плану та планів НАТО.